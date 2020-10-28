Магнитные бури в ноябре 2020 года: прогноз на месяц

В ноябре будет сильная и затяжная магнитная буря: узнайте точные сроки

Не успели еще отбушевать мощные октябрьские магнитные бури, как ноябрь-2020 принесет на Землю очередные серьезные и продолжительные геомагнитные штормы. Так что тенденция неспокойного в геомагнитном плане октября продолжится.

Когда ожидаются магнитные бури в ноябре Фото: Pexels

Когда в ноябре 2020 года ожидается проявление солнечной активности и серьезные магнитные бури? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на ноябрь в нашей статье.

Зная прогноз активности Солнца, метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2020 года

Незначительные магнитные колебания в ноябре возможны 1, 2, 7, 17, 18, 24, 25, 28 числа.

Сильные магнитные бури в ноябре ожидаются в период с 19 по 23 число. При этом пик солнечной активности припадает на 20 ноября. Прогнозируется, что в эти дни магнитная буря может достичь уровня G2.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно возникнуть беспокойство, ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

Для того чтобы избежать негативного влияния Солнца в период магнитных бурь, не стоит нагружать себя чрезмерной физической работой, следует больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также поддерживать правильный рацион питания и соблюдать питьевой режим.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

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