Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц
Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение всего октября 2019
Когда в октябре 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники октября – День учителя, Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества, а также в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на октябрь в нашей статье.
Смотрите видео, как пережить магнитные бури:
Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.
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Прогноз магнитных бурь на октябрь 2019 года
Итак, октябрь обещает несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца.
Незначительные магнитные колебания возможны в течение всего октября – 2, 6, 15 и 27 числа.
А вот серьезные магнитные бури в октябре 2019 ожидаются в конце месяца – 24, 25 и 26 октября.
Как защитить себя от влияния магнитных бурь
В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.
У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.
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