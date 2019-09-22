Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц

Узнайте, какая геомагнитная обстановка будет в течение всего октября 2019

Когда магнитные бури в октябре Фото: Pixabay

Когда в октябре 2019 года ожидаются магнитные бури и всплески солнечной активности, какая будет геомагнитная обстановка на главные праздники октября – День учителя, Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества, а также в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на октябрь в нашей статье.

Смотрите видео, как пережить магнитные бури:

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в определенной степени защититься от негативного воздействия солнца на организм и будут заранее готовы к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений.

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Прогноз магнитных бурь на октябрь 2019 года

Итак, октябрь обещает несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца.

Незначительные магнитные колебания возможны в течение всего октября – 2, 6, 15 и 27 числа.

А вот серьезные магнитные бури в октябре 2019 ожидаются в конце месяца – 24, 25 и 26 октября.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

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