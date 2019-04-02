Марина Боржемская-Узелкова назвала три правила здорового рациона

Бюджетное правильное питание доступно каждому

Марина Узелкова считает, что правильное питание может быть недорогим Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Фитнес-тренер Марина Узелкова часто делится со своими фолловерами советами по здоровому образу жизни. В этот раз она рассказала, как научиться правильно питаться.

"Многие уверены, что правильное питание – это слишком дорого, отвратительно невкусно, да еще и готовка занимает чуть ли не целый день. А я готова спорить хоть целую вечность!", – написала Марина Узелкова в своем Instagram.

Фитнес-тренер поделилась с подписчиками советами, как составить полезное и при этом бюджетное меню:

Во-первых, "здорово" не есть синоним "дорого". Это те же продукты, которыми вы ежедневно заполняете свой холодильник и используете в приготовлении. Разница в правильном сочетании и времени употребления. В своей программе похудения я всегда слежу за тем, чтобы продукты, из которых готовятся блюда, были максимально простыми. Единственное, на чем мы не экономим, – на зелени. Зелень допустима любая, но ее должно быть много.

Во-вторых, кто сказал, что печеное мясо, фаршированные грибы или салаты – это невкусно? Важно, как они приготовлены и чем заправлены.

Здоровое питание – это минимум готовки потому, что на пп не нужно зажаривать все до хрустящей корочки и томить по три часа.

"У кого-то есть еще сомнения, что правильное питание доступно не всем?", – поинтересовалась Марина.

Напомним, ранее Марина Узелкова назвала главные причины, которые мешают похудеть. Тренер также поделилась упражнениями для красивых рук.

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