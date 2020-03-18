Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Читайте популярные рецепты увлажняющих и питательных масок для лица

Маски для лица в домашних условиях Фото: Pixabay

Пока в Украине общенациональный карантин с целью предотвращения распространения коронавируса, закрыты не только учебные заведения и торговые центры, а все салоны красоты. Чтобы не отказываться от ухода за кожей лица на время карантина, предлагаем вам самые популярные маски для лица, которые можно сделать в домашних условиях. Они предназначены для бережного и эффективного ухода за кожей лица, предупреждения морщин, появления прыщей, омоложения и питания.

Прежде чем использовать маски для лица дома, желательно протестировать каждую из них на предмет аллергии. Нанесите смесь на запястье, смойте через 10 минут и пронаблюдайте за кожей. Если все в порядке, можете применять маску для лица.

Домашние маски хорошо ухаживают за кожей Фото: freepik.com

Черная маска для лица

Одной из самых устрашающих по виду и одновременно эффективных по очищению является черная маска, которая может изготавливаться из лечебной грязи, косметической глины или же активированного угля. Каждый из этих компонентов черный, что и определяет цвет самой маски. Она прекрасно подходит для очищения жирной кожи от угрей, прыщей, жировиков, черных точек и прочих неприятностей.

Чтобы приготовить черную маску для лица, возьмите 2 ст. ложки порошка лечебной грязи и постепенно добавьте примерно 2 ст. ложки теплой фильтрованной воды, перемешайте до однородной кремоподобной консистенции и нанесите тонким слоем на лицо. Оставьте на 10-15 минут, пока маска не начнет застывать, а затем снимите или смойте теплой водой.

Маска для лица с медом

Вкусная сладкая натуральная медовая маска поможет проблемной коже, подпитает и достаточно быстро насытит ее всеми необходимыми микроэлементами.

Для маски для лица с медом возьмите 2 ст. ложки меда и половинку яблока. На мелкой терке потрите яблоко и смешайте с медом. Нанесите смесь на лицо на 10 минут, а затем смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Какие модные маски для лица действительно работают – смотрите видео:

Маска для лица с желатином

Желатин достаточно популярен в косметологии благодаря высокому содержанию коллагена, который возвращает упругость и эластичность коже. А потому желатиновая маска для лица поможет при наличии возрастных изменений, появлении морщин, вялости, пигментных пятен для любого типа кожи.

Маска для лица от морщин с желатином готовится следующим образом: смешайте 1 ч. ложку желатина с 1 ст. ложкой молока и подержите на водяной бане, пока желатин не растворится. Затем остудите смесь и вмешайте в нее яичный белок. Нанесите на кожу лица желатиновую маску на 20 минут, а после снимите и умойтесь теплой водой.

Маска для лица из овсянки

Овсянка подходит не только для приготовления каши, но и для косметических процедур. Оказывается, самые обычные овсяные хлопья прекрасно борются с прыщами и угрями.

Чтобы сделать маску для лица от прыщей из овсянки, вам нужно 2 ст. ложки овсяной муки запарить крутым кипятком и дайте настояться 10 минут. Затем слегка остудите и добавьте в нее 2 капли эфирного масла чайного дерева и перемешайте. Нанесите на кожу лица и оставьте до высыхания, а затем смойте маску теплой водой.

Огуречная увлажняющая маска для лица

Огурец на 80% состоит из влаги, а потому маски из него – оптимальный вариант для увлажнения кожи лица. Огурец натрите на мелкой терке, отожмите через марлю 2 ст. ложки сока, смешайте его с 2-мя ст. ложками сливок и капните розовую воду. Нанесите маску на лицо, а через 20 минут умойтесь теплой водой.

Тем временем мы выяснили, как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться