Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Читайте популярные рецепты увлажняющих и питательных масок для лица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Маски для лица в домашних условиях
Маски для лица в домашних условиях
Фото: Pixabay

Пока в Украине общенациональный карантин с целью предотвращения распространения коронавируса, закрыты не только учебные заведения и торговые центры, а все салоны красоты. Чтобы не отказываться от ухода за кожей лица на время карантина, предлагаем вам самые популярные маски для лица, которые можно сделать в домашних условиях. Они предназначены для бережного и эффективного ухода за кожей лица, предупреждения морщин, появления прыщей, омоложения и питания.

Читайте также:
Альгинатная маска для лица: польза и применение

Прежде чем использовать маски для лица дома, желательно протестировать каждую из них на предмет аллергии. Нанесите смесь на запястье, смойте через 10 минут и пронаблюдайте за кожей. Если все в порядке, можете применять маску для лица.

Домашние маски хорошо ухаживают за кожей
Домашние маски хорошо ухаживают за кожей
Фото: freepik.com

Черная маска для лица

Одной из самых устрашающих по виду и одновременно эффективных по очищению является черная маска, которая может изготавливаться из лечебной грязи, косметической глины или же активированного угля. Каждый из этих компонентов черный, что и определяет цвет самой маски. Она прекрасно подходит для очищения жирной кожи от угрей, прыщей, жировиков, черных точек и прочих неприятностей.

Чтобы приготовить черную маску для лица, возьмите 2 ст. ложки порошка лечебной грязи и постепенно добавьте примерно 2 ст. ложки теплой фильтрованной воды, перемешайте до однородной кремоподобной консистенции и нанесите тонким слоем на лицо. Оставьте на 10-15 минут, пока маска не начнет застывать, а затем снимите или смойте теплой водой.

Маска для лица с медом

Вкусная сладкая натуральная медовая маска поможет проблемной коже, подпитает и достаточно быстро насытит ее всеми необходимыми микроэлементами.

Для маски для лица с медом возьмите 2 ст. ложки меда и половинку яблока. На мелкой терке потрите яблоко и смешайте с медом. Нанесите смесь на лицо на 10 минут, а затем смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Какие модные маски для лица действительно работают – смотрите видео:

Маска для лица с желатином

Желатин достаточно популярен в косметологии благодаря высокому содержанию коллагена, который возвращает упругость и эластичность коже. А потому желатиновая маска для лица поможет при наличии возрастных изменений, появлении морщин, вялости, пигментных пятен для любого типа кожи.

Маска для лица от морщин с желатином готовится следующим образом: смешайте 1 ч. ложку желатина с 1 ст. ложкой молока и подержите на водяной бане, пока желатин не растворится. Затем остудите смесь и вмешайте в нее яичный белок. Нанесите на кожу лица желатиновую маску на 20 минут, а после снимите и умойтесь теплой водой.

Маска для лица из овсянки

Овсянка подходит не только для приготовления каши, но и для косметических процедур. Оказывается, самые обычные овсяные хлопья прекрасно борются с прыщами и угрями.

Читайте также:
Сам себе косметолог: как сделать ароматизированную соль для ванны

Чтобы сделать маску для лица от прыщей из овсянки, вам нужно 2 ст. ложки овсяной муки запарить крутым кипятком и дайте настояться 10 минут. Затем слегка остудите и добавьте в нее 2 капли эфирного масла чайного дерева и перемешайте. Нанесите на кожу лица и оставьте до высыхания, а затем смойте маску теплой водой.

Огуречная увлажняющая маска для лица

Огурец на 80% состоит из влаги, а потому маски из него – оптимальный вариант для увлажнения кожи лица. Огурец натрите на мелкой терке, отожмите через марлю 2 ст. ложки сока, смешайте его с 2-мя ст. ложками сливок и капните розовую воду. Нанесите маску на лицо, а через 20 минут умойтесь теплой водой.

Тем временем мы выяснили, как сделать антисептик в домашних условиях: пошаговая инструкция.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как женщине увеличить свою силу и найти энергию: 20 важных дел на каждый день Как избавиться от целлюлита: певица Злата Огневич поделилась эффективными методами ТОП-6 любимых бьюти-процедур знаменитостей Никотиновая кислота: полезные свойства, способы применения и противопоказания
здоровье красота косметология маска для лица
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Пышные пирожки на кефире в духовке: рецепт с фото
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 13:59Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить перловку

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

Вчера, 18:01Wellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 17:43Психология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

Вчера, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Вчера, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Вчера, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаWellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

16 мартаFun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

16 мартаWellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

16 мартаFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

16 мартаFun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

Новости партнеров

Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Блины на воде без яиц тонкие. Подробное видео приготовления
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Лобода шокировала поклонников новым клипом (видео)
Лобода шокировала поклонников новым клипом (видео)
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Крокеты картофельные: вкуснятина неимоверная. Рецепт
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Рулет из куриного филе в духовке: рецепт
Рулет из куриного филе в духовке: рецепт
90-е снова в моде - трендовые вещи, которые вы найдете у мамы
90-е снова в моде - трендовые вещи, которые вы найдете у мамы