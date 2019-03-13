Маски для ногтей в домашних условиях: ТОП-5 укрепляющих средств

Узнайте, как делать маски для ногтей укрепляющие и оздоравливающие

Как ухаживать за ногтями весной Фото: Pixabay

Весной не только волосы и кожа требует к себе нашего повышенного внимания и ухода. Ногти, уставшие за зиму от морозов и недостатка витаминов, также просят, чтобы их подкормили и заботливо поухаживали.

Предлагаем вашему вниманию полезные и питательные маски для ногтей: для роста, для укрепления, от ломкости и от расслоения. Такие несложные процедуры вы легко сможете проводить в домашних условиях, ведь времени и сил для этого понадобится совсем немного, зато вы вскоре увидите приятный результат на ваших ногтях.

Маска для ногтей с красным перцем

Красный перец избавляет ногти от пигментации, а также благотворно влияет на их рост и укрепление. А еще маски для ногтей с перцем помогают от слоения. Возьмите полчайной ложки молотого красного перца, влейте 10 капель теплой кипяченой воды, половину столовой ложки лимонного сока и добавьте 1 чайную ложку детского крема. Все перемешайте и прогрейте на водяной бане примерно 10 минут. Остудите маску и нанесите ее на ногти. Оставьте смесь на 15-20 минут, затем смойте, а на обработанные пальцы нанесите жирный крем.

Маска для ногтей с черным перцем

Аналогично готовится маска с черным перцем. За счет улучшения кровообращения такая острая перечная маска ускорит рост ногтевой пластины. Но если на красный перец у ваших пальчиков возникнет отрицательная реакция, то черный будет действовать немного мягче. Но не переусердствуйте с интенсивностью перечных масок – их рекомендуется делать не чаще 1 раза в месяц.

Маски для ногтей с медом и горчицей

1 столовую ложку горчицы смешайте с 1 чайной ложкой меда. Залейте 1 столовой ложкой теплой воды и перемешайте до консистенции кашицы. Нанесите маску на ногти и ставьте на 15-20 минут, а затем смойте теплой водой. Обратите внимание: если вы изначально почувствуете дискомфорт или сильное пощипывание, смойте горчичную смесь сразу же, и тогда лучшее не повторять процедуру.

Маски для ногтей с йодом и солью

В стакане теплой воды растворите 3 столовые ложки поваренной соли и влейте 1 чайную ложку йода. Перемешайте и опустите кончики пальцев в ванночку на 10-15 минут. Не переживайте, если ногти слегка пожелтеют, вскоре йод впитается, и цвет восстановится.

Маска для ногтей с зубной пастой

Эта маска, как ни странно, поможет укрепить ногти и даже ускорить их рост. Особенно, если взять зубную пасту с эвкалиптом в составе. Смажьте каждый ноготь зубной пастой и оставьте на 15 минут. Затем смойте пасту теплой минеральной водой.

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