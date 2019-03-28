Маски с икрой и инъекции стволовых клеток: врач Виктории Бекхэм раскрыл секреты ее молодости

Дизайнер и певица проходит сложные процедуры по уходу за кожей

Виктория Бекхэм увлекается необычными косметологическими процедурами Фото: instagram.com/victoriabeckham

Доктор Виктории Бекхэм, которая недавно показала себя в детстве, раскрыл секрет ее вечной молодости. В интервью для журнала Closer Гарольд Лансер – дерматолог из Беверли-Хиллз, который сотрудничает с такими звездами, как Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Бейонсе, рассказал изданию, что бывшая 44-летняя участница Spice Girls периодически проходит разработанную ним процедуру Legacy Youth Facial.

По словам врача, этот комплекс омолаживающих услуг помогает получить "лицо, как у младенца". В начале на кожу наносят тканевую маску с черной икрой, а на веки – особую маску с жемчужной крошкой. После этого пациентам делают инъекции стволовых клеток, а позже проводят светодиодную и кислородную терапию. В итоге, Legacy Youth Facial обходится клиентам около 1450 долларов.

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Вау-эффекта обычно хватает на две недели. Чтобы поддерживать цветущий вид, Гарольд Лансер рекомендует своим клиентам использовать разработанные ним домашние средства по уходу, которые стоят примерно 1000 долларов.

К слову, недавно звездная семья отметила 20-й день рождения старшего сына Бруклина. Дэвид Бекхэм опубликовал серию архивных фото сына, на которых он совсем маленький.

Напомним, также, что Виктория Бекхэм призналась, что бесит в ней ее мужа.

Кроме этого, в семье Бекхэмов появился новый дизайнер. Детали в нашем сюжете:

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