Масло черного тмина: чем полезно и как применять
Избавляет от лишнего веса и увеличивает лактацию
Черный тмин обладает хорошими свойствами, которые полезны как для фармацевтов, так и для косметологов. В чем же заключаются полезные свойства черного тмина и как его принимать – выясняли в статье.
Какие косметологические и пластические процедуры популярны среди украинцев – смотрите видео:
Масло черного тмина добывают из травянистого растения семейства Лютиковые, которое также известно, как чернушка посевная, сейдана или римский кориандр. Из семян этого растения и производят полезное масло.
Это масло полезно из-за того, что в его составе есть три ключевых компонента.
- Thymoquinone — активный ингредиент, который обладает хорошими антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Их широко используют для лечения энцефаломиелита, диабета, астмы и канцерогенеза.
- Thymohydroquinone — который усиливает действие парасимпатических нервов и широко используется для лечения апатии, болезни Альцгеймера, аутизма, шизофрении, слабоумия и болезни Паркинсона.
- Тymol — также активный ингредиент, который используют для борьбы с туберкулезными вирусами. Он обладает дезинфицирующими антимикробными свойствами.
Масло черного тмина имеет много полезных свойств, которые применимы не только в медицине, но и в косметологии. Вашему вниманию пять самых полезных свойств масла черного тмина.
1. Борьба с лишним весом
Масло черного тмина восстанавливает липидный обмен, ускоряет метаболизм, помогает мягко очистить пищеварительный тракт. Для похудения он полезен тем, что содержит необходимые витамины и минералы, которые понижают аппетит, улучшают циркуляцию крови и уменьшают отечность.
2. Противораковая активность
Использование масла черного тмина уменьшает раковые клетки на 52%, выяснили Хорватские ученые.
3. Борьба с кожными заболеваниями
Масло черного тмина способствует эффективному производству меланина. Кроме того, он помогает при заболевании экзема рук, выполняя функции лекарственного препарата "бетаметазон".
4. Способствует лактации
Масло черного тмина увеличивает лактацию, а также блокирует развитие рака молочной железы. Но в любом случае, перед тем как применять это масло для кормящих матерей, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
5. Борьба с золотистым стафилококком
Золотистый стафилококк вызывает серьезные заболевания, такие как сепсис и пневмония. Масло черного тмина может не только замедлить, но и остановить процесс распространения штаммов стафилококка MRSA.
В зависимости от заболевания, масло черного тмина принимают внутренне или наружно – в виде массажей, примочек, полосканий, обертываний или для изготовления масок. А иногда есть смысл и вовсе комбинировать эти два способа.
В косметологии масло черного тмина активно используют для изготовления масок для лица. Масло помогает увлажнять и питать кожу, а также разглаживать морщины. Также косметологи используют его в борьбе с целлюлитом.
Тем временем ученые нашли действенный способ избавиться от тревожности.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.