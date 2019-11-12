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Масло черного тмина: чем полезно и как применять

Избавляет от лишнего веса и увеличивает лактацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Польза масла черного тмина
Польза масла черного тмина
Фото: Pexels

Черный тмин обладает хорошими свойствами, которые полезны как для фармацевтов, так и для косметологов. В чем же заключаются полезные свойства черного тмина и как его принимать – выясняли в статье.

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Масло черного тмина добывают из травянистого растения семейства Лютиковые, которое также известно, как чернушка посевная, сейдана или римский кориандр. Из семян этого растения и производят полезное масло.

Богатый состав масла черного тмина

Это масло полезно из-за того, что в его составе есть три ключевых компонента.

  • Thymoquinone — активный ингредиент, который обладает хорошими антиоксидантными, противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Их широко используют для лечения энцефаломиелита, диабета, астмы и канцерогенеза.
  • Thymohydroquinone — который усиливает действие парасимпатических нервов и широко используется для лечения апатии, болезни Альцгеймера, аутизма, шизофрении, слабоумия и болезни Паркинсона.
  • Тymol — также активный ингредиент, который используют для борьбы с туберкулезными вирусами. Он обладает дезинфицирующими антимикробными свойствами.

Полезные свойства масла черного тмина

Масло черного тмина имеет много полезных свойств, которые применимы не только в медицине, но и в косметологии. Вашему вниманию пять самых полезных свойств масла черного тмина.

1. Борьба с лишним весом

Масло черного тмина восстанавливает липидный обмен, ускоряет метаболизм, помогает мягко очистить пищеварительный тракт. Для похудения он полезен тем, что содержит необходимые витамины и минералы, которые понижают аппетит, улучшают циркуляцию крови и уменьшают отечность.

2. Противораковая активность

Использование масла черного тмина уменьшает раковые клетки на 52%, выяснили Хорватские ученые.

3. Борьба с кожными заболеваниями

Масло черного тмина способствует эффективному производству меланина. Кроме того, он помогает при заболевании экзема рук, выполняя функции лекарственного препарата "бетаметазон".

4. Способствует лактации

Масло черного тмина увеличивает лактацию, а также блокирует развитие рака молочной железы. Но в любом случае, перед тем как применять это масло для кормящих матерей, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

5. Борьба с золотистым стафилококком

Золотистый стафилококк вызывает серьезные заболевания, такие как сепсис и пневмония. Масло черного тмина может не только замедлить, но и остановить процесс распространения штаммов стафилококка MRSA.

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Как применять масло черного тмина

В зависимости от заболевания, масло черного тмина принимают внутренне или наружно – в виде массажей, примочек, полосканий, обертываний или для изготовления масок. А иногда есть смысл и вовсе комбинировать эти два способа.

В косметологии масло черного тмина активно используют для изготовления масок для лица. Масло помогает увлажнять и питать кожу, а также разглаживать морщины. Также косметологи используют его в борьбе с целлюлитом.

Тем временем ученые нашли действенный способ избавиться от тревожности.

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