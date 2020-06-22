Чем полезен массаж головы и кому его делать противопоказано
Помогает бороться с бессонницей, мигренью и депрессией
Массаж полезен для организма человека по многим причинам. Массаж может быть общий, спортивный, оздоровительный, моделирующий и антицеллюлитный, массаж рук, стоп, головы... Сегодня поговорим о пользе последнего. Врач дерматолог-трихолог Наталья Савенкова в Instagram рассказала, в чем польза массажа кожи головы, для чего он нужен и кому противопоказан.
Как и любой другой массаж, такая процедура предназначена для того, чтобы:
- Активизировать местное кровообращение. Под воздействием массажа капилляры и сосуды в коже резко расширяются, начинается активное снабжение кислородом и питательными веществами близлежащих тканей.
- Стимулировать лимфодренаж. Уходят отеки, ускоряется выведение вредных веществ из организма.
- Задействовать биологически активные точки (больше всего их на ладонях, ступнях и на голове). Это оказывает опосредованное воздействие на весь организм, способствуя оздоровлению и стимуляции иммунитета.
- Расслабить спазмированные мышцы. Это, в свою очередь, тоже способствует активизации кровообращения, поскольку высвобождает зажатые капилляры.
- Нормализовать работу сальных желез. Это способствует улучшению кровотока.
- За счет активизации кровообращения усиливается доступ кислорода и питательных веществ к фолликулам изнутри. Локоны "оживают", становятся более упругими и эластичными.
- Уменьшается выпадение волос, которое происходило по причине плохого кровоснабжения фолликулов.
- Со временем снижается и выпадение волос из-за ломкости, так как волосы лучше питаются изнутри и смазываются естественным жиром снаружи, как следствие, становятся более увлажненными.
- Ускоряется рост волос.
- Проходит сухая себорея.
- Сухая кожа головы
- Поредение волосяного покрова (кроме выраженного облысения). Тусклые жесткие волосы
- Секущиеся кончики
- Мигрень
- Бессонница
- Депрессия
- Стресс
- Высокая утомляемость, постоянная сонливость, состояние, при котором даже продолжительный сон не дает ощущения отдыха
- Низкое давление
- Метеозависимые головные боли
Главные противопоказания:
- повреждения эпидермиса в волосистой̆ части головы;
- грибковые заболевания;
- гнойнички;
- царапины;
- дерматит;
- экзема.
За исключением видимых повреждений, противопоказаний остается не так много:
- Онкологические заболевания.
- Тромбоз.
- Гипертоническая болезнь.
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