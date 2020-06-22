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Чем полезен массаж головы и кому его делать противопоказано

Сегодня, 21:05

Помогает бороться с бессонницей, мигренью и депрессией

Массаж полезен для организма человека по многим причинам. Массаж может быть общий, спортивный, оздоровительный, моделирующий и антицеллюлитный, массаж рук, стоп, головы... Сегодня поговорим о пользе последнего. Врач дерматолог-трихолог Наталья Савенкова в Instagram рассказала, в чем польза массажа кожи головы, для чего он нужен и кому противопоказан.

Массаж головы: для чего нужен и с какой целью его выполняют?

Как и любой другой массаж, такая процедура предназначена для того, чтобы:

  1. Активизировать местное кровообращение. Под воздействием массажа капилляры и сосуды в коже резко расширяются, начинается активное снабжение кислородом и питательными веществами близлежащих тканей.
  2. Стимулировать лимфодренаж. Уходят отеки, ускоряется выведение вредных веществ из организма.
  3. Задействовать биологически активные точки (больше всего их на ладонях, ступнях и на голове). Это оказывает опосредованное воздействие на весь организм, способствуя оздоровлению и стимуляции иммунитета.
  4. Расслабить спазмированные мышцы. Это, в свою очередь, тоже способствует активизации кровообращения, поскольку высвобождает зажатые капилляры.
  5. Нормализовать работу сальных желез. Это способствует улучшению кровотока.

Массаж головы – как правильно делать
Массаж головы – как правильно делать
Фото: freepik.com

Массаж головы: в чем его польза

  1. За счет активизации кровообращения усиливается доступ кислорода и питательных веществ к фолликулам изнутри. Локоны "оживают", становятся более упругими и эластичными.
  2. Уменьшается выпадение волос, которое происходило по причине плохого кровоснабжения фолликулов.
  3. Со временем снижается и выпадение волос из-за ломкости, так как волосы лучше питаются изнутри и смазываются естественным жиром снаружи, как следствие, становятся более увлажненными.
  4. Ускоряется рост волос.
  5. Проходит сухая себорея.

Массаж головы: показания

  • Сухая кожа головы
  • Поредение волосяного покрова (кроме выраженного облысения). Тусклые жесткие волосы
  • Секущиеся кончики
  • Мигрень
  • Бессонница
  • Депрессия
  • Стресс
  • Высокая утомляемость, постоянная сонливость, состояние, при котором даже продолжительный сон не дает ощущения отдыха
  • Низкое давление
  • Метеозависимые головные боли

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Массаж головы: противопоказания

Главные противопоказания:

  • повреждения эпидермиса в волосистой̆ части головы;
  • грибковые заболевания;
  • гнойнички;
  • царапины;
  • дерматит;
  • экзема.

За исключением видимых повреждений, противопоказаний остается не так много:

  1. Онкологические заболевания.
  2. Тромбоз.
  3. Гипертоническая болезнь.

Действительно ли работают массажеры для лица – смотрите видео:

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