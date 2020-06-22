Чем полезен массаж головы и кому его делать противопоказано

Помогает бороться с бессонницей, мигренью и депрессией

Массаж полезен для организма человека по многим причинам. Массаж может быть общий, спортивный, оздоровительный, моделирующий и антицеллюлитный, массаж рук, стоп, головы... Сегодня поговорим о пользе последнего. Врач дерматолог-трихолог Наталья Савенкова в Instagram рассказала, в чем польза массажа кожи головы, для чего он нужен и кому противопоказан.

Массаж головы: для чего нужен и с какой целью его выполняют?

Как и любой другой массаж, такая процедура предназначена для того, чтобы:

Активизировать местное кровообращение. Под воздействием массажа капилляры и сосуды в коже резко расширяются, начинается активное снабжение кислородом и питательными веществами близлежащих тканей. Стимулировать лимфодренаж. Уходят отеки, ускоряется выведение вредных веществ из организма. Задействовать биологически активные точки (больше всего их на ладонях, ступнях и на голове). Это оказывает опосредованное воздействие на весь организм, способствуя оздоровлению и стимуляции иммунитета. Расслабить спазмированные мышцы. Это, в свою очередь, тоже способствует активизации кровообращения, поскольку высвобождает зажатые капилляры. Нормализовать работу сальных желез. Это способствует улучшению кровотока.

Массаж головы – как правильно делать Фото: freepik.com

Массаж головы: в чем его польза

За счет активизации кровообращения усиливается доступ кислорода и питательных веществ к фолликулам изнутри. Локоны "оживают", становятся более упругими и эластичными. Уменьшается выпадение волос, которое происходило по причине плохого кровоснабжения фолликулов. Со временем снижается и выпадение волос из-за ломкости, так как волосы лучше питаются изнутри и смазываются естественным жиром снаружи, как следствие, становятся более увлажненными. Ускоряется рост волос. Проходит сухая себорея.

Массаж головы: показания

Сухая кожа головы

Поредение волосяного покрова (кроме выраженного облысения). Тусклые жесткие волосы

Секущиеся кончики

Мигрень

Бессонница

Депрессия

Стресс

Высокая утомляемость, постоянная сонливость, состояние, при котором даже продолжительный сон не дает ощущения отдыха

Низкое давление

Метеозависимые головные боли

Массаж головы: противопоказания

Главные противопоказания:

повреждения эпидермиса в волосистой̆ части головы;

грибковые заболевания;

гнойнички;

царапины;

дерматит;

экзема.

За исключением видимых повреждений, противопоказаний остается не так много:

Онкологические заболевания. Тромбоз. Гипертоническая болезнь.

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