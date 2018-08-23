Мастоидит: болезнь, которая развивается слишком быстро, если не уследить

Симптомы и лечение осложнения отита

Осложнение отита, мастоидит. Фото: depositphotos

Как часто мы обращаемся к врачу, если у ребенка болит ухо? Обычно спасаемся компрессом. Но самолечение может привести к серьезному осложнению. Почему нужно немедленно вызывать скорую, если у ребенка ушная боль и повышенная температура, рассказала Юлия Шуклина, оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи МС "Добробут".

Юлия Шуклина Фото: "Добробут"

Боль в ухе, потом гной… в мозге!?

Нередко боль в ухе может указывать на воспаление в тканях барабанной полости. То есть на отит среднего уха, который порой сопровождается образованием гноя. И если по-прежнему заниматься самолечением, то может возникнуть осложнение острого среднего гнойного отита – мастоидит. Врачи считают его одним из самых серьезных заболеваний. И очень часто оно приводит… к смертельному исходу.

Мастоидит – это воспаление сосцевидного отростка (сразу за ухом), который является частью височной кости. В той же части располагается внутреннее и среднее ухо. Поэтому воспаление барабанной полости переходит на воспаление окружающей костной ткани.

Кость сосцевидного отростка имеет внутри себя ячейки. В них как раз и накапливается гной. И самая большая опасность состоит в том, что височная кость является одной из костей черепа. Поэтому из-за скопления гноя может быть абсцесс мозга, менингит, арахноидит, глухота. То есть мастоидит может привести к инвалидизации или смертельному исходу.

Как лечить мастоидит?

Поскольку мастоидит – это осложнение острого среднего гнойного отита, то предупредить его можно адекватным лечением первых катаральных явлений. Вот почему при появлении боли в ухе нужно обращаться к врачу. Только адекватное лечение и своевременное обследование могут помочь минимизировать риски. Доктор при осмотре должен убедиться, есть ли гной или нет, в каком объеме и где локализован.

Если гнойный процесс запущен, то проводится операция, во время которой удаляется гной и часть пораженной кости. Это занимает примерно три часа, но дело даже не во времени. Так как возле сосцевидного отростка находится много жизненно важных зон головы, операция относится к категории повышенной сложности.

Можно обойтись без операции, если гнойный процесс менее выраженный, то есть гной можно убрать из барабанной полости. Тогда назначается стационарное лечение, которое занимает примерно 7 дней. Если гной уже распространяется на оболочке мозга, то тогда операция и стационар занимают больше времени, и при лечении используются уже серьезные антибиотики, которые вводятся только в вену.

Симптомы мастоидита

Будь то ребенок или взрослый, симптомы мастоидита одни и те же:

так как сосцевидный отросток находится сразу за ухом, то при воспалении заметно оттопыривается ушная раковина;

сильная ушная боль и покраснение;

повышается температура, которую трудно сбить;

увеличиваются лимфоузлы;

возможно помутнение сознания и судороги.

Мастоидит – это как раз то осложнение, когда гной не выходит из уха, а скапливается и распространяется в полости черепа, то есть двигается в противоположную сторону.

Что происходит с ребенком при мастоидите?

Как правило, мамы стараются сами вылечить боль в ухе. Но если вы заметили, что у ребенка высокая температура, она не сбивается, он плачет от боли, становится вялым, не реагирует на раздражители – нужно срочно звонить в скорую. Поверьте, в противном случае можно потерять ребенка.

"Пусть это прозвучит резко, но из-за того, что родители медлят, у их детей может появиться абсцесс мозга, глухота или менингит", – сказала Юлия Шуклина. – Буквально на прошлой неделе к нам попали два ребенка с похожими осложнениями. Одного малыша родители привезли вовремя, поэтому ему прокапали антибиотики и отпустили домой. А вот второму пришлось делать операцию.

Нужно понимать, что если вы при жалобах на боль в ухе обращаетесь к врачу, то даете ему возможность предупредить серьезное осложнение. Ведь у маленьких детей эти процессы протекают намного быстрее. И иногда в распоряжении врача остается всего несколько часов, а то и меньше, чтобы спасти ребенка. Пусть вы лишний раз потревожите врачей, и они проведут обследование, нежели ваша медлительность приведет к смертельному исходу – подвела итого Юлия Шуклина. – С этой болезнью не стоит шутить, если вам важно здоровье ваших детей.