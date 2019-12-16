Медихронал: инструкция, показания, способ применения

Препарат, который снижает симптомы острой алкогольной интоксикации

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Медихронал-Дарница является комбинированным средством, которое способствует снижению накопления в организме токсичных метаболитов алкоголя, в частности уксусного альдегида (продукта окисления этанола).

Препарат оказывает дезинтоксикационное действие, улучшает обменные процессы в организме, усиливает синтез катехоламинов, особенно норадреналина, что улучшает процессы нейромедиации, стимулирует лимбико-ретикулярный комплекс, повышает функциональную активность коры головного мозга.

Препарат Медихронал-Дарница положительно влияет на функции печени, а также улучшает сон, общее самочувствие.

Снижение симптомов острой алкогольной интоксикации, симптомов абстинентного синдрома легкой и средней степени наступает уже через 20–30 мин после приема препарата.

Состав и форма выпуска

Состоит из двух пакетиков, перед применением нужно смешать содержимое двух пакетов в 200 мл теплой воды.

Действующее вещество: в пакете №1 – 17, 5 г глюкозы моногидрата, в пакете №2 – 7,0 г глицина и 3,5 г натрия формиата.

Вспомогательные вещества: повидон.

Выпускается в пакете № 1 и пакете № 2; пакет № 1 и пакет № 2 в пачке; по 7 пакетов № 1 и 7 пакетов № 2 в пачке; по 21 пакету № 1 и 21 пакету № 2 в пачке.

Основные физико-химические свойства: гранулы белого или белого с желтоватым оттенком цвета, без запаха.

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Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при алкогольной зависимости. Код АТС N07В В.

Показания

алкогольная интоксикация,

абстинентное состояние;

для повышения эффективности других методов терапии;

профилактика опьянения;

вторичная профилактика алкоголизма.

Противопоказания

Противопоказано применять в случаях, когда у пациента имеется выраженная гиперчувствительность (аллергия) к основному или к одному из вспомогательных компонентов. Также противопоказано применение при тяжелых формах сахарного диабета, артериальной гипертензии.

Фармакокинетика

Кислота аминоуксусная быстро всасывается в пищеварительном тракте. Имеет почти 100 % биодоступность. Легко проникает в большинство жидкостей и тканей организма. Разрушается в печени ферментом глициноксидазой.

Натрия формиат быстро всасывается в пищеварительном тракте. В системном кровотоке и тканях организма вступает в реакцию взаимодействия с ацетальдегидом с образованием коньюгатов, которые принимают участие в цикле трикарбоновых кислот, повышает образование макроэргических соединений.

Применение

Медихронал-Дарница назначать взрослым внутрь после еды, предварительно растворив содержимое обоих пакетов в 200 мл теплой воды. Разовая доза составляет 28,5 г (общая масса компонентов обеих пакетов). Для улучшения вкусовых качеств содержимое пакетов можно растворять в негазированных напитках (сок, компот, и т.п.).

Для снятия острых алкогольных состояний лекарственное средство применять в первые сутки 1-2 раза (через 10-12 часов) в дозе 28,5 г, в следующие 2-3 суток – по 28,5 г 1 раз в сутки.

В комплексе с другими препаратами при лечении хронического алкоголизма и при необходимости вторичной профилактики лекарственное средство назначать ежедневно по одной упаковке (28,5 г) на протяжении 7 суток в виде трех курсов с трехдневным перерывом между ними. Для профилактики рецидивов через 1-1,5 месяца после проведенного курса лечения препаратом Медихронал-Дарница рекомендуется пройти повторный тридцатидневный курс терапии. Возможно также применение от 1 до 3 повторных кратковременных профилактических курсов лечения (по 7-14 суток) на протяжении года.

Для профилактики опьянения необходимо принять разовую дозу (содержимое пакетов № 1 и №2) за 30 минут до употребления алкогольных напитков.

Особенности применения

Медихронал-Дарница можно применять как самостоятельно, так и в комплексном лечении. При назначении лечения необходимо применять индивидуальный подход, который может предусматривать изменение продолжительности лечения или увеличение количества повторных курсов на протяжении года.

Пациентам, имеющим склонность к артериальной гипотензии, необходимо контролировать уровень артериального давления (АД) и, при необходимости, проводить коррекцию дозы лекарственного средства (назначают препарат в меньших дозах и при условии регулярного контроля артериального давления). При снижении АД ниже обычного уровня лекарственное средство следует отменить.

Поскольку лекарственное средство содержит глюкозу, ограничением к применению являются состояния, сопровождающиеся гипергликемией.

Применение в период беременности или кормления грудью. Строго контролируемые и адекватные исследования по эффективности и безопасности препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, не проводились, поэтому применение в период беременности возможно, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Дети. Не применяется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами.

Побочные эффекты

Все компоненты препарата Медихронал-Дарница являются естественными метаболитами, поэтому он хорошо переносится. В отдельных случаях возможны такие побочные реакции:

со стороны нервной системы: головная боль, напряжение, раздражительность, ухудшение концентрации внимания;

головная боль, напряжение, раздражительность, ухудшение концентрации внимания; со стороны ЖКТ: тошнота;

тошнота; со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу.

Взаимодействия

Действующее вещество препарата — глицин — снижает токсичность антиконвульсантов, антипсихотических средств, антидепрессантов, противосудорожных средств.

При комбинированном приеме препарата с транквилизаторами, снотворными и антипсихотическими средствами усиливается эффект торможения ЦНС.

Медихронал-Дарница можно применять сочетано с другими средствами для лечения алкогольной зависимости, кроме дисульфирама. Применение дисульфирама возможно после проведения курсов лечения препаратом Медихронал-Дарница, если в этом есть необходимость.

Медихронал и алкоголь. Для профилактики опьянения необходимо принять разовую дозу (содержимое пакетов № 1 и №2) за 30 минут до употребления алкогольных напитков.

Передозировка

Передозировка на данный момент не наблюдалась. В случае передозировки следует опасаться возможного возникновения нарушений работы пищеварительного тракта, в виде тошноты, вздутия живота, диареи и усиления побочных эффектов.

В случае чрезмерного приема внутрь рекомендуется применить симптоматическое лечение.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Цена. От 49 до 66 грн. за 2 пакетика (одна доза).

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