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Медики Италии и Испании рассказали о новом симптоме коронавируса

Сыпь на ногах может быть признаком COVID-19

Анна Педан
Сегодня, 16:59

Медики Италии, Испании и Франции заявляют о новом симптоме коронавирусной инфекции. У каждого пятого пациента из этих стран наблюдаются дерматологические проблемы. Как правило, это сыпь в области ног, особенно на ступнях и пальцах, сообщает издание Metro.

Чаще всего такой симптом наблюдается у детей и подростков. Впервые это было зафиксировано в Италии. Еще 8 марта в больницу попал 13-летний мальчик, у него на стопах была красная сыпь, которая покрылась коркой. Медики предположили, что подростка укусил паук. Но уже через несколько дней у мальчика появился жар, мышечные боли, головная боль и сильный зуд и жжение в области стопы. Спустя некоторое время подростку подтвердили диагноз COVID-19.

Сыпь у мальчика с коронавирусной инфекцией
Сыпь у мальчика с коронавирусной инфекцией
Фото: Metro.co.uk

Этим случаем заинтересовались другие европейские врачи и обнаружили у многих своих пациентов точно такую же сыпь. Как правило, она пурпурного цвета (похожа на сыпь при ветрянке), появляется вокруг пальцев ног, со временем покрывается корочкой и заживает, не оставляя следов.

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Медики Франции, Италии и Испании отмечают, что у взрослых этот симптом проявляется реже, но тоже бывает. Врачи убедительно просят родителей обратить внимание не такую сыпь, если она появилась у детей. Иногда только она является первым признаком заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее мы писали об американке, которая заболела коронавирусной инфекцией, не выходя из дома.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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