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Меню для гипертоников: что такое Dash-диета

Можно ли с помощью продуктов снизить давление

Анна Педан
Сегодня, 12:05

Малоподвижный образ жизни, насыщенная жирами еда, алкоголь, чрезмерное потребление кофе, курение неминуемо приведут вас к гипертонии.

"Поэтому для профилактики заболевания или для лечения обязательно нужно пересмотреть систему питания. Поскольку гипертония – это общемировая проблема, то ученые разных стран работают над созданием оптимальной системы здорового питания. Одной из таких систем является Dash-диета, разработанная специально для борьбы с повышенным давлением", – рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир.

При гипертонии пересмотрите свой рацион
При гипертонии пересмотрите свой рацион
Фото: freepik.com

Основные принципы Dash-диеты

Dash-диета рекомендует потребление злаков, молочных продуктов, птицы и рыбы, овощей и фруктов, бобовых. Но авторы диеты не рекомендуют резко менять план питания, а посему переходить на Dash-диету нужно постепенно:

  • есть овощи 4 раза в день;
  • уменьшить наполовину потребление майонеза, сливочного масла;
  • превращать десерты из мучных в фруктовые;
  • заменить свинину, мясом птицы и рыбой;
  • нужно покупать молочные продукты с небольшим количеством жира;
  • уменьшить количество поваренной соли.

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Чтобы переход на новое питание не был болезненным и дал ощутимый эффект, заведите дневник и записывайте все, что вы ели и как себя чувствовали после этого. Подобная практика позволит вам выбрать продукты, которые и полезны для вас, и вкусны. Ведь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что пища должна приносить удовольствие.

Dash-диета (как и любая другая) будет тогда эффективной, когда человек с высоким давлением сделает ее своим образом жизни.

Напомним, ранее мы писали об основных принципах правильного питания. Как правильно перейти на здоровое питание.

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