Меню для гипертоников: что такое Dash-диета

Можно ли с помощью продуктов снизить давление

Малоподвижный образ жизни, насыщенная жирами еда, алкоголь, чрезмерное потребление кофе, курение неминуемо приведут вас к гипертонии.

"Поэтому для профилактики заболевания или для лечения обязательно нужно пересмотреть систему питания. Поскольку гипертония – это общемировая проблема, то ученые разных стран работают над созданием оптимальной системы здорового питания. Одной из таких систем является Dash-диета, разработанная специально для борьбы с повышенным давлением", – рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир.

При гипертонии пересмотрите свой рацион Фото: freepik.com

Основные принципы Dash-диеты

Dash-диета рекомендует потребление злаков, молочных продуктов, птицы и рыбы, овощей и фруктов, бобовых. Но авторы диеты не рекомендуют резко менять план питания, а посему переходить на Dash-диету нужно постепенно:

есть овощи 4 раза в день;

уменьшить наполовину потребление майонеза, сливочного масла;

превращать десерты из мучных в фруктовые;

заменить свинину, мясом птицы и рыбой;

нужно покупать молочные продукты с небольшим количеством жира;

уменьшить количество поваренной соли.

Почему собаки могут помочь нормализовать давление. Смотрите в нашем сюжете:

Чтобы переход на новое питание не был болезненным и дал ощутимый эффект, заведите дневник и записывайте все, что вы ели и как себя чувствовали после этого. Подобная практика позволит вам выбрать продукты, которые и полезны для вас, и вкусны. Ведь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что пища должна приносить удовольствие.

Dash-диета (как и любая другая) будет тогда эффективной, когда человек с высоким давлением сделает ее своим образом жизни.

Напомним, ранее мы писали об основных принципах правильного питания. Как правильно перейти на здоровое питание.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться