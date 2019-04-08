Меню для восстановления печени: каким оно должно быть
Детокс организма начинается с очищения печени
Печень – основная система очистки нашего организма. Этот орган способен восстанавливаться после воспаления, травмы, отравления и другого перенесенного стресса. Но это совершенно не значит, что печень не требует внимания и можно полностью положиться на ее природную способность к регенерации.
Украинская ведущая, фитнес-тренер и мотивационный health-спикер Мирослава Ульянина рассказала, что полезно есть для здоровья печени.
"Главный орган, отвечающий за детоксикацию организма – печень. Все, что попадает в нее с едой, напитками, лекарствами, токсинами, аллергенами, пестицидами – фильтруется, превращается в нетоксичные и выводится из организма. Поэтому малейшие нарушения ее работы – и сразу сбой работы организма. Свою печень советую любить. И кормить ее тем, что любит она", – написала Мирослава в своем Instagram.
Какие продукты полезны для печени
- Крестоцветные овощи: все сорта капусты (брокколи, кудрявая, кольраби, брюссельская, фиолетовая). Они усиливают способность печени обезвреживать токсины и снижают риск развития рака.
- Зелень рукколы, горчицы, крапивы и цикория (последние – как раз весенние) поддерживает здоровье печени.
- Грецкие орехи (аминокислота L-аргинин, глутатион и омега-3 жирные кислоты) очищают печень от токсического аммиака.
- Авокадо нейтрализует свободные радикалы за счет глутатиона в его составе.
- Расторопша пятнистая: семена – в виде чаев, шроты – как дополнение к смузи, листья – для салатов. Фитонуриент силимарин в расторопше защищает клетки печени от повреждения свободными радикалами, предотвращает фиброз (замещение клеток печени соединительной тканью).
- Артишок содержит витамин C, витамины группы B, каротин, инулин, минеральные соли. Он обладает антитоксическими свойствами, восстанавливает функции печени, препятствует образованию камней в печени и желчном. Вещества артишока также нормализуют вязкость желчи, предотвращают возможном ее застоя. Его можно готовить целым, можно пить вытяжки из артишока, добавлять в капсулах.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая косметика опасна для печени. "Сегодня" также делились симптомами больной печени.
Смотрите видео, что нужно знать о детоксикации организма:
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