Меню для восстановления печени: каким оно должно быть

Детокс организма начинается с очищения печени

Артишоки и зелень полезны для печени Фото: freepik.com

Печень – основная система очистки нашего организма. Этот орган способен восстанавливаться после воспаления, травмы, отравления и другого перенесенного стресса. Но это совершенно не значит, что печень не требует внимания и можно полностью положиться на ее природную способность к регенерации.

Украинская ведущая, фитнес-тренер и мотивационный health-спикер Мирослава Ульянина рассказала, что полезно есть для здоровья печени.

"Главный орган, отвечающий за детоксикацию организма – печень. Все, что попадает в нее с едой, напитками, лекарствами, токсинами, аллергенами, пестицидами – фильтруется, превращается в нетоксичные и выводится из организма. Поэтому малейшие нарушения ее работы – и сразу сбой работы организма. Свою печень советую любить. И кормить ее тем, что любит она", – написала Мирослава в своем Instagram.

Какие продукты полезны для печени

Крестоцветные овощи: все сорта капусты (брокколи, кудрявая, кольраби, брюссельская, фиолетовая). Они усиливают способность печени обезвреживать токсины и снижают риск развития рака. Зелень рукколы, горчицы, крапивы и цикория (последние – как раз весенние) поддерживает здоровье печени. Грецкие орехи (аминокислота L-аргинин, глутатион и омега-3 жирные кислоты) очищают печень от токсического аммиака. Авокадо нейтрализует свободные радикалы за счет глутатиона в его составе. Расторопша пятнистая: семена – в виде чаев, шроты – как дополнение к смузи, листья – для салатов. Фитонуриент силимарин в расторопше защищает клетки печени от повреждения свободными радикалами, предотвращает фиброз (замещение клеток печени соединительной тканью). Артишок содержит витамин C, витамины группы B, каротин, инулин, минеральные соли. Он обладает антитоксическими свойствами, восстанавливает функции печени, препятствует образованию камней в печени и желчном. Вещества артишока также нормализуют вязкость желчи, предотвращают возможном ее застоя. Его можно готовить целым, можно пить вытяжки из артишока, добавлять в капсулах.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая косметика опасна для печени. "Сегодня" также делились симптомами больной печени.

Смотрите видео, что нужно знать о детоксикации организма:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram