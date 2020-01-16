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Меню для желчного пузыря: как избавиться от холецистита

Можно ли есть мясо при воспалении желчного пузыря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Фото: Depositphotos

Холецистит – это воспаление стенок желчного пузыря. Встречается данное заболевание очень часто. Одним из главных причин холецистита являются бактерии и застой желчи, которые "прекрасно" дополняют друга друга, усиливая заболевание. Кроме того, причинами развития воспаления могут быть перенесенные ранее заболевания печени, любые хронические инфекции в организме, камни в желчном.

Как начать правильно питаться. Смотрите в нашем сюжете.

Симптомы холецистита: тошнота, тупая боль в паром подреберье, отдающая в лопатку. Боль может усиливаться, при употреблении в пищу жирных, жареных, копченых блюд. Если заболевание не лечить, оно станет хроническим и будет обостряться всю жизнь.

Главное лекарство от холецистита – правильное питание, а именно лечебная диета №5. О ней расскажет диетолог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир.

Диета №5

Главной задачей лечебной диеты №5 является стимуляция производства и оттока желчи. Именно желчь отвечает за расщепление, омыление, эмульгирование и всасывание жиров, а также за активизацию перистальтики кишечника. Кроме того, воздействие желчи должно быть мягким, "нежным", чтобы не раздражать воспаленные клетки.

Главный принцип диеты №5 – убрать все жирное и жареное. Из рациона вычеркивают любые наваристые бульоны (и мясные, и рыбные, и грибные), окрошку, кислые супы Не употребляют субпродукты (печень, почки), сдобу, бобовые, ограничивают масло и сливки. Все блюда должны быть или запеченными в духовке или приготовленными на пару.

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Что можно есть при холецистите

Как правило, ознакомившись с перечнем каких бы то ни было "нельзя", любой думающий человек задается вопросом — а что же тогда можно?

На самом деле можно очень много чего. Любые каши, приготовленные на воде, могут стать отличным завтраком. Из вторых блюд — любые отварные овощи, запеченная рыба, индейка, курица, нежирная говядина (свинина и баранина под запретом). Из напитков лучшим выбором считают чай, компот, морс, кисель, свежевыжатые соки, кефир, молоко. Питаться обязательно надо небольшими порциями и не менее 5 раз в день, желательно через равные промежутки времени. Это очень важно. Ведь дробное питание способствует регулярному выделению желчи.

Мясо при холецистите

Многие убеждены, что во время лечебной диеты надо отказаться от мяса. Это не так. Организм должен получать животный белок, в состав которого входят незаменимые аминокислоты, необходимые печени для синтеза ферментов, гормонов, элементов крови и для поддержания иммунитета. Диетологи настоятельно советуют отказаться от колбасы и заменить ее нежирными рыбой, птицей, сыром и творогом. Но не надо перетруждать ЖКТ такой пищей. Максимальная доза белка в день не должна превышать 200–250 г.

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И помните, что чем правильнее вы питаетесь, тем быстрее восстанавливаете организм. К примеру, витамины (особенно А и С), содержащиеся в овощах и фруктах (облепихе, черной смородине, персиках, перце, моркови, тыкве), благотворно действуют на слизистую стенок желчного пузыря, снимая воспаление, и повышают иммунитет. В растительных продуктах много минеральных солей, необходимых для правильного обмена веществ, и клетчатки, которая улучшает отток желчи и препятствует запорам. Ну а запрет на булочки и тортики автоматически способствует снижению веса. А это повышает мышечный тонус передней брюшной стенки (у многих людей она, как правило, очень слабая). Кроме того, похудение вообще положительно влияет на сократительную способность желчного пузыря, тем самым предотвращая застой желчи.

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