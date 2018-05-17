Меры предосторожности при отдыхе на природе: что взять с собой на пикник и как оказать первую помощь

Отравление упредит старт с закусок, а удар молнией — табу на тополь

Отдых без приключений. Репеллент от комаров также защитит от мошек и мокрец

Впереди — конец весны и начало лета, 25 градусов тепла и ни дождинки: идеальные условия для череды пикников! Но, как всегда, есть ложка дегтя — назойливые насекомые. А еще возможен порез или даже перелом. В первом случае нужно смазать йодом и наложить пластырь, во-втором — обездвижить конечность палкой и тканью и вызвать скорую. Но есть и другие "подвохи".

Как их избежать, как помочь человеку при проблемах и что положить на всякий случай в аптечку, нам рассказали Наталия Гордиенко, гастроэнтеролог, терапевт высшей категории клиники Doctor Sam, Оксана Терпеливец, дерматолог-косметолог, главврач клиники "TOP-лазер", Ирина Лесняк, семейный врач МС "Гармония здоровья", и Павел Дьяченко, старший научный сотрудник отдела нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. Громашевского.

Укусы ос и пчел

Что взять с собой: Средство от аллергии, глюконат кальция, йод, холодовый пакет.

Как упредить: Одежда должна быть из натуральных тканей и не цветастая — ос привлекает запах пота и яркие оттенки. Не используйте косметику и дезодоранты с цветочным ароматом: некоторые отдушки — натуральные или искусно сымитированные — могут привлечь насекомых. Если они в поле зрения, избегайте резких движений: медленные перемещения не притягивают их внимания.

Первая помощь: Выньте жало, протрите место укуса йодом (можно водкой), приложите холодовый пакет (или бутылку с холодным напитком). Примите средство от аллергии и глюконат кальция (еще три штуки в течение дня) — это снизит масштабы интоксикации.

Если укушен язык, нужен врач — высок риск удушья. Всю дорогу в больницу держите во рту кусочки льда — это упредит большой отек в горле (их можно найти в любом магазинчике, торгующем, к примеру, мороженым).

Немедленно вызывайте скорую, если у укушенного есть: удушливый кашель, тахикардия, подергивание конечностей, боль в пояснице, суставах, в сердце.

Поражение клещем

Что взять с собой: Антибиотики, йод, прочная нить.

Как упредить: Надевайте одежду светлых оттенков (так вы сразу увидите "диверсанта", осматривая себя и компаньонов каждые 20—30 минут), с длинными рукавами, брюки заправлены в носки, обязателен головной убор — такая экипировка затруднит дорогу клещу к телу и голове. Обрызгайте открытые участки тела репеллентом на основе диэтилтолуамида, одежду — с содержанием перметрина. Отправляйтесь в хвойный лес: клещи чаще обитают в лиственных рощах. Если на месте привала есть прошлогодние листья, сожгите их, тщательно расчистив место для пикника. Для игр выбирайте лужайки с короткой травой — клещи любят сидеть на высоте 40—60 см от земли, и не лежите на ней, иначе вы упростите путь клеща на вашу шею.

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Первая помощь: Если все же укусил — пальцами, дамским пинцетом или прочной ниткой (в виде петли на шее), захватив паразита ближе к его рту, плавно поворачивайте его в одну сторону или, легонько раскачивая (если нить), тяните клеща вверх. Смажьте место укуса йодом. Примите антибиотик (не исключено, что клещ заразил вас боррелиями — они поражают ЦНС, а вовремя начатый курс антибиотиков уничтожит эти бактерии). По возвращении с пикника обязательно обратитесь к врачу: он подкорректирует или дополнит терапию.

Встреча с гадюкой

Что взять с собой: Йод, холодовый пакет.

Как упредить: Сворачивая с исхоженных троп, прощупывайте землю длинной веткой: если змея есть, она, скорее всего, уползет, а если и бросится, то до вас не достанет. Не берите полые бревна, а прежде, чем взять ветки для костра из поваленных деревьев, посмотрите, нет ли там гадюки.

При встрече со змеей медленно пятьтесь: есть вероятность, что перед вами — полоз. Он не ядовит, но кусает человека, целясь ему в шею или голову, и прыгая до 2 м.

Первая помощь: До приезда скорой или по дороге в инфекционное отделение (там введут антидот и проведут детоксикацию) поите человека (чтобы уменьшить интоксикацию), приложите на место укуса холодовый пакет и не позволяйте шевелиться (это уменьшит распространение яда по тканям). До приезда скорой отсасывать яд из места укуса можно, только если вы уверены, что во рту у вас нет ни малейшей ранки (каждый раз сплевывая слюну и полоща рот водой). Снимите с пострадавшего обувь (если укус в ногу) или кольца, браслеты, часы (если укус в руку).

Атаки комаров, мошек, слепней

Что взять с собой: Нашатырный спирт или сода, средство от аллергии, мазь от зуда.

Как упредить: Обрызгайтесь репеллентом от комаров. Средство защищает не только от них, но и от мошек и мокрец (они могут заразить гельминтами), а также оводов (могут отложить яйца в ранку человека, обычно делают это на животных) и слепней (переносят туляремию, сибирскую язву и еще ряд инфекционных заболеваний).

Первая помощь: Протрите кожу нашатырем или раствором соды — это снимет отек и уменьшит зуд. Смажьте место укуса мазью от зуда. При множественных укусах примите препарат от аллергии. Если места укусов остаются после этого красными — аллергия масштабна, и требуется помощь врача.

Гроза

Что взять с собой: Термос с горячей водой, нашатырный спирт, настойка валерианы, холодовый пакет.

Как упредить: Если, несмотря на грозу, вы решили продолжить уикенд, переместитесь в овраг или низину. Старайтесь быть подальше от деревьев, особенно тополя, сосны, дуба или ели — молния "любит" поражать именно их. Отключите мобильные телефоны. Не пользуйтесь зонтиками.

Первая помощь: Если в кого-то молния таки попала, параллельно со следующими мерами вызывайте скорую. Уложите пострадавшего горизонтально, расстегните ему одежду и обильно протирайте грудь, виски, щеки холодовым пакетом, а под ноги и руки подложите бутылки с горячей водой. Дайте больному 20—30 капель валерианы и горячего крепкого чая. Время от времени подносите к носу пораженного нашатырь.

Если человек не дышит или дышит очень слабо, до приезда скорой проводите реанимацию: чередуйте два ваших вдоха ему в рот (его нос зажат) с 30 надавливаниями посередине груди (между сосками) со скоростью 100 раз за одну минуту.

Ожог пламенем костра и солнцем

Что взять с собой: Стерильные бинт и вата (для повязки), обезболивающее и жаропонижающее средство, антисептическое, холодовый пакет, электролитное средство.

Как упредить: Разжигайте огонь, наклоняясь к нему не ближе чем на 50 см, и не используйте для розжига бензин или спирт.

Во избежание теплового удара и солнечного ожога, если планируете загорать, нанесите солнцезащитный крем с SPF (указано на этикетке) не меньше 50 единиц — если у вас светлые волосы и глаза, не меньше 20 — светлые глаза и темные волосы, не меньше 5 — темные волосы и глаза. Солнце в мае светит с той же интенсивностью, что летом, просто жар обманчиво не ощущается из-за более прохладного воздуха. Потому уходите в тень каждые 20 минут. А лучше вообще выберите место для пикника в кружевной тени деревьев.

Первая помощь: Промойте место ожога холодной водой со льдом. Но им самим ни в коем случае не обрабатывайте — мороз ускорит некроз поврежденных тканей. Смажьте ожог антисептиком и наложите стерильную повязку. Дайте больному обезболивающее и жаропонижающее средство и доставьте в травмпункт.

При солнечном ожоге — помощь та же. При тепловом ударе тоже, но без антисептика, плюс напоите человека (он должен быть в тени) электролитом.

Интоксикация пищевая и алкогольная

Что взять с собой: Активированный уголь или энтеросорбент, спирт нашатырный и антисептический, вата, антимикробное средство.

Как упредить: Вне холодильника при +25 °С и выше пища может храниться порядка 2 ч. Потому в первую очередь съешьте закуски. Заготовлены они должны быть не раньше, чем двое суток тому назад — столько готовая пища может храниться в холодильнике. Время от времени протирайте руки антисептиком. Ешьте побольше зелени — она улучшит переваривание пищи.

За весь пикник можно выпить один из напитков: до 500 мл сухого вина, 300 крепленого или шампанского (15—17 градусов), 200 мл ликера или наливки, 400 мл коньяка или водки (40 градусов). Для женщин и людей с любыми хроническими болезнями — в два раза меньше.

Первая помощь: Выпейте 3—4 стак. воды (лучше с солью — 1 ч. л. на 2 стак.) и вызывайте рвоту. Примите сорбент. После можно лишь пить воду с лимоном. При диарее примите антимикробное средство и еще раз сорбент. Если через 2 часа не полегчало — к врачу.