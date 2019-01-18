Мицеллярная вода: польза и вред для кожи

Как пользоваться мицеллярной водой для ухода за кожей лица

Мицеллярная вода очищает кожу от косметики и загрязнений Фото: depositphotos.com

Что такое мицеллярная вода, плюсы и минусы ее применения, состав, польза и вред, а также как правильно пользоваться мицелярной водой для очищения и ухода за кожей, читайте в нашей статье.

Что такое мицеллярная вода

Мицеллярная вода – популярное косметическое средство, которое используется для мягкого очищения кожи лица от макияжа. Подобно обычной воде она не имеет цвета и запаха.

Мицеллярная вода обладает полезными свойствами, которые позволяют применять ее в косметологии:

уменьшает действие раздражающих компонентов очищающих средств;

деактивирует воздействие вредных химических веществ;

связывает и удаляет из кожи мельчайшие частицы макияжа и жира;

сохраняет баланс гидролипидной оболочки кожи и не требует смывания;

не сушит кожу и не раздражает слезные железы;

подходит для любого типа кожи и для снятия макияжа с глаз;

не имеет ограничения по возрасту.

Таким образом, современная женщина получила прекрасное средство по уходу за кожей – мицеллярную воду, химический состав которой не содержит спирт, щелочь, мыло, парабены, силиконы, отдушки.

Из чего состоит мицеллярная вода

Мицеллярная вода получила свое название от мицелл, которые входят в ее состав. Этот активный компонент мицеллярной воды представляет собой соединения, которые при определенной концентрации в воде образуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Помимо мицелл в состав этой косметической воды также могут входить масло, эмульгатор, консерванты, рН-регулятор и т.д.

Мицеллярная вода без проблем снимет дневной макияж Фото: freepik.com

Мицеллярная вода: плюсы и минусы

Благодаря своему мягкому и щадящему действию мицеллярка хорошо подходит для ежедневного очищения и тонизирования кожи лица. Но вот для более серьезного и глубокого очищения лучше использовать другие средства. Мицеллярная вода не слишком подходит для удаления с лица водостойкого макияжа. Здесь потребуются более сильные средства, к примеру, на жировой основе. А затем можно обработать кожу мицеллярной водой.

Мицеллярная вода с растительными компонентами в составе может быть вредна для людей, у которых наблюдается аллергия на травы.

Также если в состав мицеллярки входит химический глицерин и бромиды, это может спровоцировать зуд и шелушение чувствительной кожи.

Как пользоваться мицелярной водой

Нанесите немного мицеллярки на ватный диск и протрите им поверхность лица.

Чтобы снять макияж с глаз, приложите ватный диск, смоченный средством, к закрытым глазам на несколько секунд.

После процедуры демакияжа мицеллярной водой, следует дополнительно умыться, можно снова ватным диском, смоченным водой, чтобы удалить остатки макияжа вместе с мицелляркой.

Мицеллярная вода: какая лучше

Во-первых, приобретать косметическое средство лучше у проверенных брендов. Также обратите внимание, чтобы содержание в мицеллярке спиртового компонента отсутствовало полностью или было минимальным.

Хорошей считается мицеллярная вода, в составе которой присутствует декспантенол с антисептическими и противовоспалительными свойствами, а также масло виноградных косточек, увлажняющее кожу.

Также помните, что в составе мицеллярки не должно быть парабенов, силиконов и отдушек, раздражающих чувствительную кожу.

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