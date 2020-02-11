Мигрень: лучшие рецепты фитотерапии

Какие травы помогут справиться с головной болью

Фитотерапия помогает при мигрени Фото: freepik.com

Мигрень – это головная боль, разной интенсивности. Возникает периодически и, как правило, локализуется с одной стороны. При сильных приступах может появиться тошнота, рвота, гиперчувствительность к свету. Главной причиной мигрени считают генетическую предрасположенность.

В Латвии знают, как справиться со стрессом. Смотрите в нашем сюжете:

До сих пор нет лекарства, которое бы на 100% избавляло б от этой болезни. Каждый, кто страдает мигренью знает свой эффективный метод борьбы с ней. Кому-то помогает холодный душ, кто-то предпочитает лечь спать, а кому-то подходит сеанс домашней ароматерапии. Народная медицина хорошо зарекомендовала себя в борьбе с мигренью. Предлагаем вам самые эффективные рецепты.

Мята и липа. Рецепт: смешать и залить кипятком 3-4 листика мяты и 1 столовую ложку липового цвета. Закрыть салфеткой и настаивать 30-40 минут. Принимать через 20-30 минут после еды, 3 раза в день, разделив стакан с настоем на 3 порции. Получается очень полезный и приятный напиток.

Душица. Надо взять 1 столовую ложку этой травы, залить 1 стаканом кипятка, накрыть и настоять 40-60 минут. Процедить, принимать: по 0,5-1 стакану 3 раза в день.

Мелисса. Рецепт: 1 столовую ложку мелиссы залить 1 стаканом кипятка, укрыть, настоять 30-40 минут, процедить. Применять как можно чаще по 1-2 столовых ложки. Всего надо выпить этот стакан мелиссового настоя за день.

Калина. Для любителей народной медицины калину можно заготовить с осени. Засушить, заморозить, сделать сок или варенье. При приступах мигрени хорошо помогает разбавленный с водой калиновый сок. Данный рецепт противопоказан гипотоникам, так как калина является средством, которое снижает давление.

Самый простой, но действенный метод – крепкий зеленый чай. Как только почувствовали начинающийся приступ мигрени – пейте чай.

Тем временем мы выяснили, как народная медицина помогает при бронхите.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.