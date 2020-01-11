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Мигрень у детей: основные симптомы

Нужны ли лекарства, если болит голова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Фото: Depositphotos

Мигрень может беспокоить как взрослых, так и детей. Почему она появляется, науке пока неизвестно. Есть несколько теорий возникновения этого нарушения. Наиболее популярная из них — сосудистая. Считается, что в основе возникновения мигрени лежат сосудистые нарушения и изменения уровня веществ, которые отвечают за нейронные связи в головном мозге.

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Симптомы мигрени

Проявляться мигрень может по-разному, но у детей она редко протекает совсем без головной боли. Чаще всего она односторонняя — и это одно из главных симптомов заболевания. Боль, как правило, имеет пульсирующий характер, усиливается при ходьбе или небольшой физической нагрузке. У ребенка во время приступа нередко возникают тошнота, боли в животе, неприятие света. В более тяжелых случаях может быть нарушение зрения, речи, беспричинный страх. Приступ мигрени может длиться от 2 часов до 2 суток.

Лечение и диагностика

Под маской мигрени может протекать хроническая головная боль или более серьезное заболевание (например, эпилепсия). Поэтому, чтобы уточнить диагноз, ребенку обязательно назначается ЭЭГ (электроэнцефалография) и только после этого подбирается лечение.

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Мигрень лечат только в том случае, если приступы случаются очень часто и мешают нормальной жизни. Лечение подбирается индивидуально. Врач может прописать анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, лекарства, содержащие кофеин, и т. п. Препараты, используемые в терапии взрослых, детям не назначают.

А профилактика мигреней — в здоровом образе жизни. Ребенок должен больше гулять и играть на свежем воздухе, заниматься спортом (особенно полезно плавание), хорошенько высыпаться. Из питания рекомендуется исключить продукты, содержащие искусственные добавки, консерванты и красители, особенно глутамат натрия (усилитель вкуса).

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