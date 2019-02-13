Мирослава Ульянина поделилась рецептом полезного перекуса, богатого белком
Эксперт по здоровому образу жизни рассказала, как приготовить зеленый сэндвич без хлеба
Украинская ведущая, фитнес-тренер и мотивационный health-спикер Мирослава Ульянина рассказала, как приготовить полезный перекус – зеленый сэндвич без хлеба с тофу, авокадо и редькой.
Главным ингредиентом этого перекуса является японский соевый сыр тофу. Он богат белком, понижает уровень холестерина в крови, препятствует развитию онкологических заболеваний, замедляет процессы старения и укрепляет костную ткань. Кроме этого, тофу – хороший источник кальция и витамина В.
Для приготовления сэндвича Мирослава советует выбирать только спелое авокадо. А листья салата рекомендует замиксовать со шпинатом или микрогрином.
Зеленый сэндвич с тофу
Ингредиенты:
- 1-2 ст.л тхины (паста из кунжута)
- 1 спелое авокадо
- Листья салата
- Твердый тофу
- Кунжут
- Редька
- Розовая гималайская соль
- Молотый перец
Рецепт приготовления:
- Тофу нарезать слайсами и подрумянить на сковороде без масла или на кокосовом масле.
- На тарелку выложить готовый тофу, намазать тхиной.
- Сверху выложить зелень и размятый вилкой авокадо.
- Присыпать кунжутом, солью и перцем. Сверху положить ломтики редьки.
Напомним, ранее Мирослава Ульянина делилась рецептом зеленого смузи-боула. Ведущая также рассказывала, как приготовить сытный и полезный смузи.
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