Мирослава Ульянина поделилась рецептом полезного перекуса, богатого белком

Эксперт по здоровому образу жизни рассказала, как приготовить зеленый сэндвич без хлеба

Мирослава Ульянина Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Украинская ведущая, фитнес-тренер и мотивационный health-спикер Мирослава Ульянина рассказала, как приготовить полезный перекус – зеленый сэндвич без хлеба с тофу, авокадо и редькой.

Главным ингредиентом этого перекуса является японский соевый сыр тофу. Он богат белком, понижает уровень холестерина в крови, препятствует развитию онкологических заболеваний, замедляет процессы старения и укрепляет костную ткань. Кроме этого, тофу – хороший источник кальция и витамина В.

Для приготовления сэндвича Мирослава советует выбирать только спелое авокадо. А листья салата рекомендует замиксовать со шпинатом или микрогрином.

Зеленый сэндвич с тофу

Зеленый сэндвич с авокадо и тофу Фото: instagram.com/myroslava_ulianina

Ингредиенты:

1-2 ст.л тхины (паста из кунжута)

1 спелое авокадо

Листья салата

Твердый тофу

Кунжут

Редька

Розовая гималайская соль

Молотый перец

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Рецепт приготовления:

Тофу нарезать слайсами и подрумянить на сковороде без масла или на кокосовом масле. На тарелку выложить готовый тофу, намазать тхиной. Сверху выложить зелень и размятый вилкой авокадо. Присыпать кунжутом, солью и перцем. Сверху положить ломтики редьки.

Напомним, ранее Мирослава Ульянина делилась рецептом зеленого смузи-боула. Ведущая также рассказывала, как приготовить сытный и полезный смузи.

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