Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мукалтин: инструкция, состав, способ применения

Средство, которое помогает откашляться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Фото: Pixabay

Мукалтин – эффективный отхаркивающий препарат, обладающий бронхолитическим и секретолитическим действием.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: мукалтин 50 мг (корень алтея экстракт сухой с содержанием полисахаридов в пересчете на глюкозу 18% 0,05 г.).

В 1 таблетке содержится мукалтина 0,05 г. Выпускается в таблетках № 10 в контурных безъячейковой упаковках; № 30 в контейнерах.

Вспомогательные вещества: стеарат, магния карбонат тяжелый, кислота винная.

Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-бурого цвета с вкраплениями, плоско цилиндрические с насечкой и фаской. Быстро реагируют в присутствии воды с выделением углекислого газа.

Читайте также:
Ибупрофен: инструкция, показания, дозировка

Фармакотерапевтическая группа. Препараты, стимулирующие отхаркивание. АТ код R05CA05

Показания

Мукалтин обладает противовоспалительным действием. Препарат обволакивает слизистую дыхательных путей и образует на ней защитную пленку, которая способствует предупреждению раздражений слизистой оболочки и быстрому восстановлению поврежденных тканей.

  • обструктивном бронхите;
  • эмфиземе легких;
  • пневмонии;
  • бронхоэктатической болезни;
  • бронхиальной астме;
  • локальном расширении бронхов;
  • пневмокониозе.

Прием Мукалтина способствует:

  • облегчению кашля;
  • разжижению мокроты;
  • увеличению реснитчатого (мерцательного) эпителия.

Как эффективно бороться с ОРВИ, смотрите в нашем сюжете.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к мукалтину или к другим компонентам препарата.

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Корень алтея содержит растительную слизь (до 35%), аспарагин, бетаин, пектиновые вещества, крахмал. Оказывает обволакивающее, смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное действие. Растительные слизи покрывают слизистые оболочки тонким слоем, который длительно сохраняется на поверхности и предохраняет их от раздражения. В результате уменьшается воспалительный процесс и облегчается самопроизвольная регенерация тканей. При воздействии на слизистую оболочку желудка защитное действие пленки из растительной слизи тем продолжительнее и эффективнее, чем выше кислотность желудочного сока (вязкость растительной слизи повышается при соприкосновении с хлористоводородной кислотой).

Применение

Таблетки принимать не разжевывая, запивать большим количеством воды.

Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 табл. 4 раза в сутки до приема пищи.

Дозы для детей в возрасте 1–3 года — по 1 табл. 3 раза в сутки, 3–12 лет — по 1 табл. 4 раза в сутки.

При применении детям препарат можно растворить в трети стакана теплой воды (по желанию добавить сахарный или фруктовый сироп).

Продолжительность курса терапии составляет от 7 дней до 1–2 мес в зависимости от формы заболевания.

Особенности применения

Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином в форме таблеток может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и элементов воспаления. Поэтому в случаях диффузного поражения бронхиального дерева, значительных изменений физико-химических свойств мокроты и снижения мукоцилиарного клиренса терапию Мукалтином следует комбинировать с муколитическими средствами (бромгексин и др.).

Разовые дозы препарата целесообразно применять каждые 4 ч.

Применение в период беременности или кормления грудью. Опыт применения препарата во время беременности и в период кормления грудью отсутствует.

Дети. В форме таблеток препарат можно применять для детей в возрасте старше 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Читайте также:
Нимесил: инструкция, показания, дозировка, побочные эффекты

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции, гиперсаливация, раздражение слизистой оболочки желудка.

Взаимодействия. Не применять с противокашлевыми средствами (например, с кодеином).

Мукалтин и алкоголь. Нежелательно совмещать употребление препарата с алкоголем.

Передозировка

Таблетки: в случае применения в указанных терапевтических дозах передозировка невозможна. При продолжительном периоде приема либо превышении указанных доз возможно возникновение тошноты и рвоты.

Лечение — симптоматическое.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. в недоступном для детей месте при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Галичфарм, ПАО, г.Львов, Украина; Опытный завод "ГНЦЛС", ООО, г.Харьков, Украина.

Цена. От 11 до 45 грн. (В зависимости от количества таблеток в упаковке).

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

кашель бронхит лекарсвенные средства мукалтин
Реклама

Новости партнеров

Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
7 самых действенных методов победы над грибком на стенах дома
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:08Fun

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео

Вчера, 17:36Шоу-бизнес

Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

Вчера, 16:05Fun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Дмитрий Комаров прервал съемки ради жены: известна причина

Вчера, 11:36Техно

Samsung обновит 28 смартфонов до Android 10: список

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Смело! Наголо побритый Филипп Киркоров удивил сменой имиджа

Вчера, 09:15Техно

Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

26 ноябряШоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

26 ноябряWellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

26 ноябряШоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

26 ноябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

26 ноябряFun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряПсихология

Три черты характера, из-за которых вы останетесь одни

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

Новости партнеров

Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Блинный торт
Блинный торт "Шоколадный пломбир". Пошаговый рецепт
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Руководитель PR-отдела 1+1 о тайных романах на Танцах со звездами
Руководитель PR-отдела 1+1 о тайных романах на Танцах со звездами
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Звезды, ставшие мамами после 40 лет