Мукалтин: инструкция, состав, способ применения
Средство, которое помогает откашляться
Мукалтин – эффективный отхаркивающий препарат, обладающий бронхолитическим и секретолитическим действием.
Действующее вещество: мукалтин 50 мг (корень алтея экстракт сухой с содержанием полисахаридов в пересчете на глюкозу 18% 0,05 г.).
В 1 таблетке содержится мукалтина 0,05 г. Выпускается в таблетках № 10 в контурных безъячейковой упаковках; № 30 в контейнерах.
Вспомогательные вещества: стеарат, магния карбонат тяжелый, кислота винная.
Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-бурого цвета с вкраплениями, плоско цилиндрические с насечкой и фаской. Быстро реагируют в присутствии воды с выделением углекислого газа.
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Фармакотерапевтическая группа. Препараты, стимулирующие отхаркивание. АТ код R05CA05
Мукалтин обладает противовоспалительным действием. Препарат обволакивает слизистую дыхательных путей и образует на ней защитную пленку, которая способствует предупреждению раздражений слизистой оболочки и быстрому восстановлению поврежденных тканей.
- обструктивном бронхите;
- эмфиземе легких;
- пневмонии;
- бронхоэктатической болезни;
- бронхиальной астме;
- локальном расширении бронхов;
- пневмокониозе.
Прием Мукалтина способствует:
- облегчению кашля;
- разжижению мокроты;
- увеличению реснитчатого (мерцательного) эпителия.
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Повышенная чувствительность к мукалтину или к другим компонентам препарата.
Средство растительного происхождения. Корень алтея содержит растительную слизь (до 35%), аспарагин, бетаин, пектиновые вещества, крахмал. Оказывает обволакивающее, смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное действие. Растительные слизи покрывают слизистые оболочки тонким слоем, который длительно сохраняется на поверхности и предохраняет их от раздражения. В результате уменьшается воспалительный процесс и облегчается самопроизвольная регенерация тканей. При воздействии на слизистую оболочку желудка защитное действие пленки из растительной слизи тем продолжительнее и эффективнее, чем выше кислотность желудочного сока (вязкость растительной слизи повышается при соприкосновении с хлористоводородной кислотой).
Таблетки принимать не разжевывая, запивать большим количеством воды.
Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 табл. 4 раза в сутки до приема пищи.
Дозы для детей в возрасте 1–3 года — по 1 табл. 3 раза в сутки, 3–12 лет — по 1 табл. 4 раза в сутки.
При применении детям препарат можно растворить в трети стакана теплой воды (по желанию добавить сахарный или фруктовый сироп).
Продолжительность курса терапии составляет от 7 дней до 1–2 мес в зависимости от формы заболевания.
Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином в форме таблеток может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и элементов воспаления. Поэтому в случаях диффузного поражения бронхиального дерева, значительных изменений физико-химических свойств мокроты и снижения мукоцилиарного клиренса терапию Мукалтином следует комбинировать с муколитическими средствами (бромгексин и др.).
Разовые дозы препарата целесообразно применять каждые 4 ч.
Применение в период беременности или кормления грудью. Опыт применения препарата во время беременности и в период кормления грудью отсутствует.
Дети. В форме таблеток препарат можно применять для детей в возрасте старше 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции, гиперсаливация, раздражение слизистой оболочки желудка.
Взаимодействия. Не применять с противокашлевыми средствами (например, с кодеином).
Мукалтин и алкоголь. Нежелательно совмещать употребление препарата с алкоголем.
Таблетки: в случае применения в указанных терапевтических дозах передозировка невозможна. При продолжительном периоде приема либо превышении указанных доз возможно возникновение тошноты и рвоты.
Лечение — симптоматическое.
Срок годности. 4 года.
Условия хранения. в недоступном для детей месте при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Галичфарм, ПАО, г.Львов, Украина; Опытный завод "ГНЦЛС", ООО, г.Харьков, Украина.
Цена. От 11 до 45 грн. (В зависимости от количества таблеток в упаковке).
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