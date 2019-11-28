Мукалтин: инструкция, состав, способ применения

Средство, которое помогает откашляться

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Мукалтин – эффективный отхаркивающий препарат, обладающий бронхолитическим и секретолитическим действием.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: мукалтин 50 мг (корень алтея экстракт сухой с содержанием полисахаридов в пересчете на глюкозу 18% 0,05 г.).

В 1 таблетке содержится мукалтина 0,05 г. Выпускается в таблетках № 10 в контурных безъячейковой упаковках; № 30 в контейнерах.

Вспомогательные вещества: стеарат, магния карбонат тяжелый, кислота винная.

Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-бурого цвета с вкраплениями, плоско цилиндрические с насечкой и фаской. Быстро реагируют в присутствии воды с выделением углекислого газа.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты, стимулирующие отхаркивание. АТ код R05CA05

Показания

Мукалтин обладает противовоспалительным действием. Препарат обволакивает слизистую дыхательных путей и образует на ней защитную пленку, которая способствует предупреждению раздражений слизистой оболочки и быстрому восстановлению поврежденных тканей.

обструктивном бронхите;

эмфиземе легких;

пневмонии;

бронхоэктатической болезни;

бронхиальной астме;

локальном расширении бронхов;

пневмокониозе.

Прием Мукалтина способствует:

облегчению кашля;

разжижению мокроты;

увеличению реснитчатого (мерцательного) эпителия.

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Противопоказания

Повышенная чувствительность к мукалтину или к другим компонентам препарата.

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Корень алтея содержит растительную слизь (до 35%), аспарагин, бетаин, пектиновые вещества, крахмал. Оказывает обволакивающее, смягчающее, отхаркивающее, противовоспалительное действие. Растительные слизи покрывают слизистые оболочки тонким слоем, который длительно сохраняется на поверхности и предохраняет их от раздражения. В результате уменьшается воспалительный процесс и облегчается самопроизвольная регенерация тканей. При воздействии на слизистую оболочку желудка защитное действие пленки из растительной слизи тем продолжительнее и эффективнее, чем выше кислотность желудочного сока (вязкость растительной слизи повышается при соприкосновении с хлористоводородной кислотой).

Применение

Таблетки принимать не разжевывая, запивать большим количеством воды.

Взрослым и детям старше 12 лет — по 2 табл. 4 раза в сутки до приема пищи.

Дозы для детей в возрасте 1–3 года — по 1 табл. 3 раза в сутки, 3–12 лет — по 1 табл. 4 раза в сутки.

При применении детям препарат можно растворить в трети стакана теплой воды (по желанию добавить сахарный или фруктовый сироп).

Продолжительность курса терапии составляет от 7 дней до 1–2 мес в зависимости от формы заболевания.

Особенности применения

Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Мукалтином в форме таблеток может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и элементов воспаления. Поэтому в случаях диффузного поражения бронхиального дерева, значительных изменений физико-химических свойств мокроты и снижения мукоцилиарного клиренса терапию Мукалтином следует комбинировать с муколитическими средствами (бромгексин и др.).

Разовые дозы препарата целесообразно применять каждые 4 ч.

Применение в период беременности или кормления грудью. Опыт применения препарата во время беременности и в период кормления грудью отсутствует.

Дети. В форме таблеток препарат можно применять для детей в возрасте старше 1 года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Применение препарата не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции, гиперсаливация, раздражение слизистой оболочки желудка.

Взаимодействия. Не применять с противокашлевыми средствами (например, с кодеином).

Мукалтин и алкоголь. Нежелательно совмещать употребление препарата с алкоголем.

Передозировка

Таблетки: в случае применения в указанных терапевтических дозах передозировка невозможна. При продолжительном периоде приема либо превышении указанных доз возможно возникновение тошноты и рвоты.

Лечение — симптоматическое.

Срок годности. 4 года.

Условия хранения. в недоступном для детей месте при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Галичфарм, ПАО, г.Львов, Украина; Опытный завод "ГНЦЛС", ООО, г.Харьков, Украина.

Цена. От 11 до 45 грн. (В зависимости от количества таблеток в упаковке).

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