Мурашки по телу: ученые открыли феноменальный факт об этой реакции

Новый эксперимент удивил даже опытных исследователей

«Мурашки» по телу возникают не просто так. Фото: depositphotos

Ученые из Гарвардского и Оксфордского университетов установили связь между мурашками по коже и высоким уровнем счастья и здоровья в течение жизни.

"Ученые пытались выяснить различия в уровне жизни тех, кто ощущает мурашки по коже во время прослушивания музыки и тех, кому не знаком это состояние. Они оценивали ответы 100 добровольцев, которые посещали концерты с живой музыкой, а также отслеживали физиологические реакции участников исследования с помощью специального монитора. Исследование было проведено этим летом во время музыкальных фестивалей Рединг и Лидс в Великобритании", – сообщил ученый Робин Мерфи для издания The Independent.

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В результате выяснилось, что те добровольцы, которые испытывали "мурашки по коже" от живой музыки, имели более крепкое здоровье, а также более высокий уровень счастья. По данным исследователей, "мурашки по коже" наблюдались у 55 процентов участников эксперимента, преимущественно у женщин, чаще проявляли эмоциональный отклик на живую музыку, чем мужчины.

"Результаты нашего исследования абсолютно феноменальные и позволяют определить черты личности, которыми обладают люди, чувствуют мурашки по коже. Мы установили, что "муравьи" могут свидетельствовать об общем благосостоянии человека, хорошем настроении, крепком здоровье и более высоком уровне счастья в течение жизни по сравнению с теми, кому это состояние не знакомо", – утверждают эксперты.

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