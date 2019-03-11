Мюсли-батончики и фруктовые соки: чем вредны готовые снэки

Магазинные батончики мюсли – вовсе не идеальный перекус во время напряженного рабочего дня

Хотите быть здоровыми – ешьте правильно. Как свидетельствуют опросы, половина украинцев тратит на обед меньше часа, к тому же едят впопыхах и всухомятку. В чем же опасность для организма?

Диана – студентка университета. Из-за напряженного графика обучения обедать вовремя не успевает. Вместо вредных бутербродов она ест батончики мюсли.

"Говорили, что батончики помогают дольше быть сытой, но, видимо, со мной это не работает. Каждый раз, когда я голодная съедала батончик, мне хотелось еще и еще", – говорит девушка.

Диетолог отмечает: батончики с добавлением мюсли, несмотря на обещанную производителями высокую пищевую ценность, утолить голод не способны.



"Мы видим там уже расплющенное зерно, которое так и называется "пустые калории". Это углевод, который не несет никакой питательной ценности для нашего организма", – рассказывает Людмила Гончара.

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От постоянного употребления таких вкусностей можно поправиться, говорит диетолог. Лишние килограммы прибавляются также и от магазинного сока. Лариса Карпова в этом убедилась лично.

"Недавно я решила попробовать соковую диету. Мне нужно было четыре дня чередовать соки – утром в обед и вечером. Это было достаточно сложно. Я хотела сбросить три килограмма. Каково же было мое удивление, когда я увидела на весах вместо минус три – плюс два", – говорит женщина.

Диетолог утверждает: все соки, кроме томатного, содержат глюкозу. А в большом количестве она вредна.

"За счет избытка сахаров набирается избыток массы тела. Потому что в таком количестве наш организм не усваивает сахара", – сообщила специалист по питанию.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых вредных завтраках по версии диетологов. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, как научиться не переедать.

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