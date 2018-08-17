На Украину обрушился метеоудар: ученые рассказали, что нельзя делать

Исследователи предупредили об опасности

Магнитная буря начнется 17 августа. Фото: pixabay

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева опубликовала прогноз магнитных бурь, в котором ученые предупреждают о возбужденной магнитосфере Земли в пятницу, 17 августа.

Как известно, магнитные бури могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Людям с повышенным давлением советуют пить больше воды и ограничить употребление соли и соленых продуктов. Гипотоникам – пить энергетические травяные настойки.

Магнитные бури в августе 2018 Фото: ФИАН

Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Общие советы содержат рекомендации избегать интенсивной физической нагрузки, гулять на свежем воздухе, избегать палящего солнца, отказаться от алкоголя и тяжелой жирной пищи.

Напомним, не так давно Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Кроме этого, медики рассказали, какие группы людей больше всего страдают от магнитных бурь.

О том, насколько мощный магнитный шторм надвигается на Украину, смотрите на видео ниже: