На восемь лет дольше: названа профессия, которая продлевает жизнь

Эксперты изучили данные о состоянии здоровья 16 тысяч человек

Берегите свое здоровья. Фото: pixabay

Ученые из Австралии выяснили, что повысить продолжительность жизни в среднем на 7,7 года поможет профессиональные занятия интеллектуальными видами спорта.

Исследователи изучили данные о продолжительности жизни более 16 тысяч профессиональных шахматистов, получавших звание гроссмейстера или занимавших призовые места на олимпиаде с 1950 годов по настоящее время.

Полученные результаты авторы работы связывают, с одной стороны, с тем, что профессиональная игра в интеллектуальный спорт требует повышенных умственных способностей, а с другой стороны, с тем, что для улучшения когнитивных показателей шахматистам, как и другим спортсменам, необходимо вести здоровый образ жизни.

Авторы отмечают, что в будущем исследователям необходимо подробнее изучить эту связь, подойдя к сбору данных настолько кропотливо, насколько это возможно.

Напомним, ученые нашли способ похудеть и продлить жизнь.

Американские ученые Йельского университета раскрыли трехмерную структуру белка бета-Klotho, который регулирует чувствительность организма к инсулину. Выяснилось, что повышенная активность этого белка позволяет продлить жизнь человека.

Семейство Klotho включает трансмембранные белки, то есть белки, которые пронизывают клеточную мембрану и связываются с сигнальными молекулами, называемыми факторами роста фибробластов (FGF).

Кроме этого, мы писали, как продлить жизнь и при этом экономить деньги: назван самый простой способ.

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Канадские ученые назвали простой и эффективный способ продлить жизнь. Свои выводы они сделали на основе исследования, проведенного с участием 130 тысяч человек из 17 стран.