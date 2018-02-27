Надвигается длительная магнитная буря: когда нужно поберечь себя

Сегодня, 11:27

С конца февраля до середины марта магнитосфера будет уже спокойной

Магнитная буря. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Магнитная буря. Фото: архив "Сегодня"

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупредила о магнитной буре, которая ожидается 18 марта. Соответствующая диаграмма опубликована на сайте ведомства.

Также, ожидаются возмущения геомагнитной обстановки 14, 16 и 17 марта. Судя по графику, магнитная буря 18 числа будет расцениваться, как слабая – уровень G1. С конца февраля до середины марта магнитосфера будет спокойной.

burya

Фото: ФИАН

Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт. Такие явления обычно сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Людям, которые страдают артериальной гипертонией, гипотонией и болезнями сердца, медики советуют употреблять больше жидкости, воздержаться от чрезмерных физических нагрузок и употребления алкоголя.

Напомним, медики рассказали, как защититься от опасности во время магнитных бурь.

Предыдущая длительная магнитная буря была на Земле месяц тому – с 11 по 15 октября.

Смотрите видео: как пережить магнитные бури
здоровье, медики, Солнце, магнитная буря, астрономы
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Магнитная буря. Фото: flickr.com

У украинцев резко ухудшится здоровье: астрономы предупредили об опасности

28 Сентября 2017, 17:21

Землю накрыла магнитная буря третьего уровня

Food&Wellness

Фото: Архив "Сегодня"

Землю накрыл длительный геомагнитный шторм

7 Ноября 2017, 16:42

Мощная магнитная буря началась во вторник, 7 ноября, и продлится несколько дней
Загрузка...

Украина

Магнитная буря. Фото: Архив "Сегодня"

Землю накроют циклические магнитные бури: опубликован график

24 Октября 2017, 12:43

По данным астрономов и метеорологов, магнитосфера Земли будет возбуждена до 5-6 уровня по 10-бальной шкале

Food&Wellness

Фото: Архив "Сегодня"

На Землю надвигается длительная магнитная буря

11 Октября 2017, 09:28

Магнитная буря, которая ожидается в ближайшие дни, через неделю повторится с большей силой
Загрузка...