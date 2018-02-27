Надвигается длительная магнитная буря: когда нужно поберечь себя

С конца февраля до середины марта магнитосфера будет уже спокойной

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН предупредила о магнитной буре, которая ожидается 18 марта. Соответствующая диаграмма опубликована на сайте ведомства.

Также, ожидаются возмущения геомагнитной обстановки 14, 16 и 17 марта. Судя по графику, магнитная буря 18 числа будет расцениваться, как слабая – уровень G1. С конца февраля до середины марта магнитосфера будет спокойной.

Фото: ФИАН

Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт. Такие явления обычно сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Людям, которые страдают артериальной гипертонией, гипотонией и болезнями сердца, медики советуют употреблять больше жидкости, воздержаться от чрезмерных физических нагрузок и употребления алкоголя.

Напомним, медики рассказали, как защититься от опасности во время магнитных бурь.

Предыдущая длительная магнитная буря была на Земле месяц тому – с 11 по 15 октября.

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