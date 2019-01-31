Народные рецепты VS салонные процедуры: что действительно поможет сделать волосы здоровыми и красивыми

Узнайте, как правильно ухаживать за волосами

Бабушкины рецепты красоты – против салонных процедур! Одним нравятся народные методы ухода за волосами. Другие любят, когда над ними колдуют мастера в салоне. Что же действительно работает?

Мед, яйцо, масло чайного дерева и витамин А. Киевлянка Яна Пронина считает такую маску эликсиром питания для своих волос.

"Я беру маску и наношу ее буквально на кончики волос. Такая маска склеивает секущиеся концы и придает им более естественный и живой вид", – рассказывает девушка.

Яне часто делают комплименты за ее блестящие волосы. Окружающие удивляются, что такими красивыми их делают домашние маски.

"Все эти современные, модные, популярные средства не вызывают у меня доверия. Все мы знаем, что рецепты из прошлого помогают нашей красоте становиться более естественной и натуральной", – говорит Пронина.

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Кефирные и кофейные маски для волос остались в прошлом для Ольги Чобану. Девушка выступает за современные методы. Раз в три месяца она проходит процедуру ботокса – оздоровления и питания для волос. А также приобрела дорогую расческу и косметические средства.

"Я нашла линию, которая мне подходит. В комплекте входят: шампунь, маска, масло для кончиков и спрей для легкого расчесывания, который действует как антистатик", – рассказывает девушка.

А еще Ольга принципиально не красит волосы. Натуральный цвет с естественным блеском не сравнится ни с одним искусственным окрашиванием.

Народные методы в современном мире почти бессильны, говорит трихолог и парикмахер Игорь Воробей. Ни один пищевой продукт не может проникнуть глубоко в волос, поэтому и не работает. Но кое-что в домашних условиях стоит попробовать.

"Вода с лимонным соком – это хороший кондиционер, который нейтрализует pН после мытья", – говорит парикмахер.

Чтобы волосы были здоровыми и имели красивый вид, Игорь Воробей советует принимать комплекс витаминов, особенно зимой. Раз в две недели делать пилинг кожи головы и не экономить на качественной косметике по уходу.

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