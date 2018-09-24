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Нашли неожиданную причину внезапной остановки сердца

Американские ученые сделали новое открытие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Найдена причина внезапной остановки сердца. Фото: depositphotos.
Найдена причина внезапной остановки сердца. Фото: depositphotos.

Исследователи из Калифорнийского университета (США) нашли причину внезапной остановки сердца во время занятий спортом. Они пришли к выводу, что это обусловливается клеточной аномалией, заложенной до рождения, пишет журнал Medical Xpress.

Во время физических нагрузок у некоторых людей возникает гипертрофическая кардиомиопатия, которая приводит к внезапным остановкам сердца. Это заболевание считается генетическим и поражает примерно одного человека из 500. Аномалия, говорят врачи, проявляется в утолщении стенок правого и левого желудочков сердца и часто приводит к смерти молодых спортсменов.

В ходе наблюдений исследователи использовали трехмерные культуры клеток человеческого сердца с такой же мутацией, что и у пациентов с таким диагнозом.

Биологи сделали вывод, что клетки с аномалиями в условиях стресса, то есть нагрузок, не могли правильно сокращаться. Это приводило к аритмии, которая и способствовала смерти во время занятий спортом.

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Источник: "Сегодня"
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