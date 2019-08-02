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Наталка Карпа поделилась действенными способами восстановления волос

Лайфхаки певицы по уходу за волосами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35

Когда-то Наталка Карпа была блондинкой, правда, певица вспоминает эти времена с улыбкой и говорит – сегодня вряд ли бы согласилась на такой эксперимент.

Как скрыть грязные волосы – смотрите видео:

"После такого "блондинистого" периода пришлось очень долго восстанавливать волосы. Помню, тогда они были не в очень хорошем состоянии и мне удавалось их восстановить, прибегая к определенным секретикам", – признается Наталка Карпа в эфире "Ранку з Україною".

Артистка поделилась своими лайфхаками ухода за волосами.

"Первое – это репейное масло, которое можно приобрести в любой аптеке. Это средство прекрасно восстанавливает структуру волос. Надо просто смазать, подождать 15-20 минут и тщательно вымыть голову. За 1-2 недели вы увидите хороший результат", – рассказывает Наталка Карпа в эфире телеканала "Украина".

Певица Наталка Карпа
Певица Наталка Карпа
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Следующий секрет Наталки – для решительных и смелых девушек, правда, перед тем как начать процедуры, артистка советует обратиться к дерматологу.

"Второй моментик – это настойка красного перца. Берем и немного разогреваем средство в микроволновой печи и наносим на корни. Концентрация красного перца раздражает сосуды, что побуждает рост волосяной луковицы – волосы начинают быстрее расти. Но в этом случае надо проконсультироваться с дерматологом, чтобы не было сухости", – поделилась певица.

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Ну и, конечно, народные методы – это и быстро, и экономично, а главное – естественно.

"Ну и постольку сейчас я брюнетка, для нас еще одно крутое средство! Надо сделать отвар из коры дуба – такое средство помогает восстановить и предоставить цвет, блеск и живой вид волосам", – отметила Наталка Карпа в программе "Ранок з Україною".

Напомним, ранее Тоня Матвиенко открыла секрет нежных ручек.

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