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Найден новый способ ранней диагностики рака

Ученые разработали специальные каркасы, которые необходимо помещать под кожу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Ученые нашли новый способ диагностирования рака
Ученые нашли новый способ диагностирования рака
Фото: Pexels

Найден новый способ ранней диагностики рака с помощью синтетических каркасов. О новом методе ученые рассказали в журнале Cancer Research.

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Согласно их данным, чтобы диагностировать у человека рак на ранней стадии, необходимо будет использовать специальный синтетический каркас, который способен улавливать раковые клетки.

Ученые уточняют, что такой каркас необходимо будет поместить человеку под кожу, где он превратиться в настоящую "ловушку" для циркулирующих раковых клеток. Кроме того, они позволяют обнаружить признаки онкологии еще до начала распространения раковых клеток по организму. Это происходит благодаря тому, что они улавливают и образующиеся в ответ на первые проявления заболевания иммунные клетки.

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Медики, которые работали над таким изобретением, отмечают, что этот способ более безопасен, чем инвазивная биопсия, которая широко используется сейчас.

Свой эксперимент ученый проводили на мышах. В результате выяснилось, что синтетический каркас эффективен для нескольких видов рака.

В будущем ученые хотят оснастить каркасы датчиками, чтобы получать информацию по Bluetooth в режиме реального времени.

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