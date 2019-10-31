Найден новый способ ранней диагностики рака

Ученые разработали специальные каркасы, которые необходимо помещать под кожу

Ученые нашли новый способ диагностирования рака Фото: Pexels

Найден новый способ ранней диагностики рака с помощью синтетических каркасов. О новом методе ученые рассказали в журнале Cancer Research.

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Согласно их данным, чтобы диагностировать у человека рак на ранней стадии, необходимо будет использовать специальный синтетический каркас, который способен улавливать раковые клетки.

Ученые уточняют, что такой каркас необходимо будет поместить человеку под кожу, где он превратиться в настоящую "ловушку" для циркулирующих раковых клеток. Кроме того, они позволяют обнаружить признаки онкологии еще до начала распространения раковых клеток по организму. Это происходит благодаря тому, что они улавливают и образующиеся в ответ на первые проявления заболевания иммунные клетки.

Медики, которые работали над таким изобретением, отмечают, что этот способ более безопасен, чем инвазивная биопсия, которая широко используется сейчас.

Свой эксперимент ученый проводили на мышах. В результате выяснилось, что синтетический каркас эффективен для нескольких видов рака.

В будущем ученые хотят оснастить каркасы датчиками, чтобы получать информацию по Bluetooth в режиме реального времени.

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