Найдена главная причина старения: что можно сделать

Дефекты в ДНК появляются как побочный эффект деления клеток, говорят шведские ученые из Каролинского института

Шведские ученые из Каролинского института выяснили, что старение мышц происходит из-за накопления мутаций в стволовых клетках. Это открытие поможет разработать эффективные методы борьбы с возрастной слабостью.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что найден новый способ борьбы со старением.

Как пишут биологи, они обнаружили, что в каждой мышечной стволовой клетке к 70-летнему возрасту накапливается более тысячи мутаций. Дефекты в ДНК появляются как побочный эффект деления клеток, и в молодом возрасте существует механизмы восстановления нуклеиновых кислот. При этом наиболее защищенными оказываются участки хромосом, важные для функционирования и выживания клеток. Однако со временем защита начинает отказывать.

Исследователи планируют выяснить, могут ли упражнения затормозить патологический процесс. Считается, что физическая активность способствует уничтожению поврежденных клеток и самообновлению мышечной ткани.

Напомним, назван простой способ замедлить старение. Зеленые листовые овощи замедляют старение мозга, помогая сохранить память и другие когнитивные функции. К такому выводу пришли американские специалисты из Медицинского центра Университета Раш.

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