Найдена новая массовая причина сахарного диабета

Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона определились с одним из самых распространенных провокаторов диабета второго типа, – по их мнению, это напитки и еда с подсластителями. Ученые утверждают: потребление такой продукции "ломает" нормальную реакцию организма на сахар, что и приводит в итоге к развитию болезни.

Сухие завтраки, жевательная резинка, диетические газированные напитки и продукты питания с подсластителями вместо сахара опасны для здоровья при регулярном употреблении, предостерегли авторы проекта. Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи провели ряд экспериментов в лаборатории, а также перепроверили данные в опытах с участием 24 добровольцев.

По словам ученых, подсластители способствуют активизации генов, отвечающих за производство жировой ткани и связанных с воспалением в ней. Это происходит из-за изменений в физиологических процессах усвоения сахара.

"У здорового человека организм очень точно регулирует уровень глюкозы в крови, выделяя инсулин после еды, который обеспечивает попадание глюкозы из крови в мышцы и печень. Искусственные подсластители серьезно повышают скорость, с которой сахар попадает из крови в ткани и органы", – сообщили об этом авторы работы.

Напомним, вегетарианская диета предупреждает развитие диабета.

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