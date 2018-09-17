Назвали лучший алкогольный напиток для быстрого похудения

Мексиканские ученые сделали интересное открытие

Текила способствует похудению. Фото: depositphotos

Ученые из Университета Гвадалахары в Мексике выяснили, что текила способствует похудению. Все благодаря содержанию в этом алкогольном напитке голубой агавы, которая является видом однодольных спаржевых растений. Вещества, содержащиеся в ней, повышают эффективность препаратов для гастроэнтерологии, борются с болезнью Крона, колитом и способствуют похудению, пишет The Independent.

К тому же агава выделяет натуральный сахар – агавин, который снижает уровень глюкозы в крови, увеличивает выработку инсулина и гормонов. Они уменьшают скорость опорожнения желудка. В результате чего люди едят меньше, позволяя организму использовать ранее накопленный жир.

Также агавин действует как пищевое волокно, которое помогает регулировать аппетит, оказывают профилактику ожирения и нарушений обмена веществ.

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