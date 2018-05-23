Назван размер груди, которым больше всего довольны женщины

Пластические хирурги назвали размер груди, делающий женщин счастливыми

Размер груди имеет значение. Фото: Depositphotos

Специалисты клиники пластической хирургии Cosmetic Surgery Solicitors провели исследование о размере груди, который делает женщин счастливыми. Оказалось, что больше других довольны обладательницы третьего размера, пишет The Sun.

Согласно данным исследования, 39% обладательниц третьего размера заявили, что полностью довольны своим телом и жизнью. В то же время четвертому размеру были рады 37% женщин, а первому – 34%.

Что касается пятого размера груди, то только 27% женщин оказались довольны им. В целом же была опрошена 871 женщина.

Женщины с большим размером груди жаловались на то, что их не воспринимают всерьез. "Мне пришлось учиться правильно себя вести и одеваться. Из-за большой груди все автоматически считают меня недалекой и гиперсексуальной", – отметила одна из опрошенных.

При этом маленький размер груди может провоцировать неуверенность женщины в себе.

"Если бы они были больше, я бы чувствовала себя увереннее", – высказалась другая.

При этом на вопрос об уменьшении и увеличении груди только 18% дали положительный ответ.

Напомним, как сохранить грудь красивой: простые упражнения.

Кроме этого, мы писали, как увеличить грудь без операции.

Смотрите также эксклюзивное интервью сайту "Сегодня" с известным украинским пластическим и реконструктивным хирургом Ростиславом Валихновским: