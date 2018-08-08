Назван тип самого лучшего секс-партнера

Исследование провели немецкие ученые

Секс. Фото: Depositphotos

Исследование немецких ученых при участии свыше 900 гетеросексуальных пар показало, что люди, склонные к планированию, получают от секса максимум удовольствия, пишет Independent.

Испытуемых спросили о качестве сексуальной жизни и характерные для них черты характера. Психологи использовали модель "большой пятерки". Она включает такие черты личности, как экстраверсия, доброжелательность, способность прийти к согласию, добросовестность и открытость опыту (интеллект). Оказалось, что дисциплинированные, склонны к планированию и ориентированы на достижение результатов люди имеют самые высокие показатели уровня удовлетворенности от секса. Они имеют большие шансы на построение прочных и стабильных отношений. Значительно меньше удовлетворены своей сексуальной жизнью люди, которые находились в отношениях с респондентами, склонными к спонтанности.

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