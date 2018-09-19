Названа главная ошибка во время мытья волос

Эта привычка есть практически у каждого

Берегите здоровья волос. Фото: depositphotos

Эксперты в области косметологии посоветовали после мытья не расчесывать мокрые волосы, чтобы не повредить их еще больше. Также специалисты не рекомендуют после душа собирать мокрые волосы в хвост, заплетать, использовать фен, плойку и ни в коем случае не заворачивать голову в полотенце. Из-за этого нарушается кожное дыхание, что способствует ломкости волос, пишет газета "Факты".

По мнению косметологов, для роста волос крайне важно разнообразить питание. В вашем рационе должны быть белки, железо, цинк, селен, Омега-3 жирные кислоты, витамины А, Е и группы В. Полезны жирная рыба и другие морепродукты, орехи, яйца, печень, бобовые, каши.

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