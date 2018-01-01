Названа неожиданная польза отказа от нижнего белья

Эксперты рассказали, почему летом не нужно носить трусы

Летом можно отказаться от трусов. Фото: depositphotos

Врачи советуют жару не надевать нижнее белье, потому что это вредит нашему здоровью. Основной причиной называют обильное потение, от чего трусы становятся отличной средой для роста бактерий. Они хорошо впитывают влагу, но медленно сохнут.

Бактерии

Гинекологи рекомендуют в жару отказаться от нижнего белья, если нет зуда. В интимном месте и без этого влажная среда, которую трусы при температуре +30 еще больше усиливают.

Воспаление

Белье иногда натирает в жару, и из-за этого нежная кожа в интимных местах воспаляется. Может так же нарушиться кровообращение.

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"Стринги способствуют переходу анальных бактерий в вагинальную область. И от этого не спасает даже душ", – говорит эксперт по сексуальному здоровью Синди Баршоп.

Частый секс

Психологи констатируют тот факт, что люди без нижнего белья чаще имеют секс. Они чаще думают об этом в течение дня, чувствуя возбуждение.

Среди знаменитостей, кто отказался надевать нижнее белье в жару: Риз Уизерспун, Шэрон Стоун, Кейт Мосс, Светлана Лобода, Лолита Милявская и Кейт Миддлтон.

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