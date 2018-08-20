Названа смертельная опасность популярной в Украине рыбы
Неожиданное заявление сделал эксперт из Норвегии
Выращенный лосось можно считать одним из самых токсичных пищевых продуктов в мире. Об этом заявил основатель норвежского Союза охраны природы эколог-активист Курд Оддекал.
Рыба болеет из-за неправильных условий выращивания на маленькой ферме и чрезмерной скученности. В частности, токсиколог из Франции Жером Рюззен говорит, что лосось в пять раз превышает показатели по вредности и токсичности по сравнению с любыми другими морепродуктами.
Суши с лосося могут стать причиной появления вредных веществ в организме. Поэтому врачи не советуют употреблять рыбу, которая не прошла тепловую обработку.
Напомним, ТОП-6 самых распространенных мифов о еде. Рейтинг возглавило мясо – котлеты, гуляш, рагу, мясные супы и многое другое из свинины, говядины, баранины может значительно повысить риск возникновения злокачественных образований в желудке и кишечнике, если его употреблять ежедневно.
Кроме этого, мы писали, какие продукты нельзя есть ежедневно. "Сегодня" выяснила, в чем заблуждаются украинцы и какие факты о правильном питании пора перенести в категорию мифов.
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