Названы самые полезные свойства мармелада

Эксперты рассказали, кому и зачем нужно есть мармелад

Качественно изготовленный мармелад может быть не только лакомством, – в умеренном количестве это по-настоящему здоровый продукт, напомнили эксперты. Но большое количество продающегося в магазинах мармелада не подходит под определение "правильный" и "полезный".

В состав мармелада может входить желатин, пектин, фрукты, водоросли и агар-агар (растительный заменитель желатина). Во многих случаях мармелад готовят из пектина, который положительно влияет на организм человека, об этом специалисты рассказали интернет-порталу Rsute.ru.

Ученые привели в пример существующую в Англии традицию съедать утром немного апельсинового мармелада. Выяснилось, что подобная привычка действительно положительно влияет на желудочно-кишечный тракт и на иммунитет.

"Мармелад хорошо очищает организм от тяжелых материалов, от антибиотиков, холестерина, выводит токсины из организма, – это благоприятно влияет на работу желудка", - конкретизировали эксперты.

Кроме того, благодаря употреблению мармелада нормализуется и активизируется липидный и углеводный обмен веществ, что делает этот продукт идеальным выбором в качестве десерта для худеющих.

Мармелад ярких оттенков, которого так много сегодня в супермаркетов, специалисты употреблять как раз не рекомендуют. Полезный мармелад, по их словам, должен иметь цвет, близкий к натуральным вареньям из фруктов и ягод. Яркие цвета мармеладных изделий – знак того, что в их составе, скорей всего, много искусственных красителей и химических веществ.

Также, по мнению экспертов, не стоит есть прозрачный мармелад: в нем нет или слишком мало натуральных ингредиентов. Они напомнили, что качественный продукт имеет кисловатый вкус, неяркий цвет и одностороннюю структуру.

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