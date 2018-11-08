"Не больше двух в день": диетологи рассказали, как правильно есть хурму

Злоупотреблять оранжевым фруктом не стоит по многим причинам

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Сладкая, яркая и сочная "еда богов" – сезон хурмы в разгаре! Оказывается, эта вкусная ягода включает большое количество калия и очень полезна "сердечникам".

"Хурма – отличный источник витаминов группы B, P и С. Это очень классно, потому что витамин С – это главный антиоксидант. Хурма содержит много фруктозы и глюкозы, поэтому нельзя употреблять больше двух фруктов в день", – говорит диетолог Людмила Гончарова.

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А еще хурма улучшает зрение, избавляет от хронической диареи и даже депрессии. Едят ягоду обычно свежей. Если не любите терпкость – спрячьте в морозильную камеру на несколько часов. Затем поместите под горячую воду, и хурма будет буквально таять во рту.

На самом деле, хурма – еще и отличный ингредиент для кулинарных шедевров. Ее добавляют в джемы, варенье, салаты, десерты, выпечку и соусы. А если хотите лакомиться хурмой и в другие сезоны, сделайте из нее сухофрукты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, кому нельзя употреблять хурму. Мы также рассказывали, как похудеть с помощью хурмы.