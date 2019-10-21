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Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона

Диетологи назвали вредные продукты и напитки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Переработанное мясо и колбасы лучше не есть
Переработанное мясо и колбасы лучше не есть
Фото: Pexels

Не все продукты полезны для организма человека, а есть и такие, которые и вовсе опасны. Причем это то, что мы покупаем в магазине чуть ли не каждый день. О том, какие продукты стоит исключить из рациона уже сейчас, рассказали испанские диетологи, пишет La Vanguardia.

Диетологи перевернули представление мира о полезных и вредных продуктах – смотрите видео:

Колбасные изделия

И тут речь не только о колбасе, но и ветчине и грудке индейки. "В большинстве случаев эти колбасы содержат около 50% ветчины, а остальное – это добавки, крахмалы и другие безумные начинки", поэтому вы должны заменить их в бутербродах на более здоровые варианты, такие как хумус, гуакамоле, яйцо пашот, овощной паштет, ореховые сливки, тахини", – объясняет диетолог Мария Мерино.

Переработанное мясо

Недавно ВОЗ включила колбасы, гамбургеры и другое обработанное мясо в группу "агентов, вызывающих рак у людей", поэтому лучше полностью искоренить их потребление. Между тем, красное мясо было включено ВОЗ в группу 2А "вероятно канцерогенных" продуктов, поэтому Мерино рекомендует ограничить его потребление до максимума и употреблять его не чаще одного раза в неделю.

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Рафинированная мука

По словам диетолога, рафинированная мука и изделия из нее наносят серьезный вред здоровью, вызывая внезапные взлеты и падения уровня глюкозы. Это в свою очередь истощает поджелудочную железу и может привести к диабету.

Диетологи рекомендуют заменить рафинированную муку на цельнозерновую.

"Легкие" продукты

Есть много причин не брать еду, которая продается как легкая, она же обезжиренная и не содержащая сахара.

"У тех, кто говорит, что у них нет сахара, обычно есть жир, у тех, у кого мало жира, есть сахар, и в большинстве случаев они остаются высококалорийными, хотя на самом деле у них меньше калорий, чем в оригинале", – объясняет Мерино. Диетолог рекомендует не употреблять подслащенных продуктов, поскольку они слишком сладкие.

Кроме того, все больше и больше диетологов назначают умеренное потребление цельных и не содержащих сахара молочных продуктов.

Алкоголь

По словам диетологов, главная проблема алкоголя не только в так называемых пустых калориях, то есть в тех калориях, которые потребляются больше и которые не дают никаких питательных веществ.

"Хотя в Испании основной причиной смерти является сердечно-сосудистый несчастный случай, алкоголь вызывает связанные с этим смерти, которые обычно не учитываются: от дорожно-транспортных происшествий до ситуаций насилия над близкими", – объясняет Мерино.

При этом другой диетолог Пилар Эскер настаивает на том, что запрет на употребление алкоголя также распространяется на пиво и вино, которые не следует употреблять даже время от времени.

Тем временем мы выяснили, почему возникают отеки: диетолог назвала четыре популярные причины.

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