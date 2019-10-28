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Не ешьте это: какие продукты вызывают больше всего отравлений

Диетолог указала на самые популярные ошибки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Не ешьте опасные продукты
Не ешьте опасные продукты
Фото: stocksnap.io

Не все продукты одинаково полезны, а некоторые еще и опасны, ведь ими можно сильно отравиться. Как не попасть в такую ловушку, каких продуктов лучше избегать, а от каких и вовсе отказаться, рассказала испанский диетолог Мария Мерино, сообщает La Vanguardia.

Как избавиться от привычки заедать холод – смотрите видео:

По ее словам, первое с чем стоит быть предельно внимательными – это яйца, которые обязательно должны храниться в холодильнике.

Кроме того, какой бы ни была температура в помещении, не оставляйте блюда, в которые добавляют майонез иди другой яичный соус. После подачи такие блюда необходимо обязательно ставить в холодильник.

Мария также отметила, что часто люди травятся рыбой и морепродуктами. Тут также важно соблюдать некоторые правила. По словам диетолога, морские деликатесы необходимо покупать только в проверенных местах, где соблюдаются санитарные нормы. Тут она отмечает, что рыба должна подвергаться заморозке перед употреблением как минимум на 72 часа.

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Не обошла стороной Мерино и мясо, среди которого курица может нести самую большую опасность. Диетолог поясняет, что курица и блюда с ее использование необходимо хорошо готовить из-за того, что есть большая вероятность подхватить сальмонеллу и стафилококк.

Что же касается фруктов и овощей, то Мария напомнила, что их необходимо тщательно мыть перед употреблением. Чтобы получить хороший результат, она рекомендует использовать миску с водой и лимонным соком.

Тем временем мы выяснили, почему возникают отеки: диетолог назвала четыре популярные причины.

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