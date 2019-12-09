Не ешьте это: ТОП-10 продуктов, которые разрушают кишечник

Эксперт также назвал продукты, которые помогают защитить слизистую оболочку кишечника

Какие продукты разрушают кишечник Фото: Pexels

Неправильное питание на протяжении длительного времени может вызвать хроническое воспаление кишечника, цирроз печени, а также рак прямой кишки. Чтобы минимизировать риски, важно перейти на здоровое питание и исключить из рациона некоторые продукты, говорит профессор и гастроэнтеролог из Германии Томас Фрилинг, передает Focus.de.

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По его словам, необходимо отказаться от потребления простых и рафинированных сахаров, а также минимизировать выпечку, мармелад и шоколад в своем рационе.

Среди продуктов, которые разрушают кишечник, также копчености, солонина и колбаса, которые являются сильными канцерогенами.

Исключить из своего рациона профессор также рекомендует "плохие" жиры, которых много в маргарине и майонезе, а соответственно – и в продуктах, приготовленных с их добавлением.

Майонез и колбасы из рациона лучше исключить Фото: Pexels

Но, кроме советов по исключению неправильных продуктов, гастроэнтеролог рассказал, какие продукты помогают защитить слизистую оболочку кишечника. Среди таких продуктов бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста.

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