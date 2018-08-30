Не лечат: ученые напугали заявлением о популярных в Украине таблетках

Ученые из Оксфордского университета провели важный эксперимент

Аспирин оказался не эффективным против рака. Фото: depositphotos

Прием низких доз аспирина ежедневно давно превозносится в качестве отличного инструмента профилактики рецидивов инфарктов, инсультов и других проблем с сердцем у людей, у которых уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Однако новое исследование ученых из Оксфордского университета в Англии показало, что риск из-за длительного приема аспирина перевешивает те преимущества, которые этот прием обеспечивает.

Результаты опытов специалисты представили общественности на встрече Европейского общества кардиологов в Мюнхене.

Как утверждают исследователи, аспирин не помог предотвратить инсульты или инфаркты у людей, имевших умеренный риск болезней сердца, являвшихся курильщиками, страдавших от гипертонии и повышенного уровня холестерина.

А вот проверка действия аспирина среди диабетиков, которым также угрожает повышенный риск болезней сердца и смерти от них, показала, что умеренный прием аспирина все-таки обеспечивает небольшую пользу, но это же лекарство увеличивает риск серьезных кровотечений, что значительно опасней. Кроме того, аспирин не предотвращает рак, как ранее предполагали ученые.

Ранее ученые сообщали об опасном свойстве аспирина. Также исследователи выяснили, что аспирин может помочь при лечении импотенции.

Также сообщалось о том, что ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака: