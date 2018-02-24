Не только польза: как сауна может вас убить

Большинство людей считают сауну разновидностью СПА, способом расслабления, и при этом не задумываются о ее влиянии на здоровье

В 1936 году на Олимпийских играх финны показали небывалые результаты. По слухам, в олимпийской деревне для них была выстроена сауна; именно эта чудо-комната и стала причиной спортивных побед. Возможность улучшить результаты в соревнованиях без медикаментов – так, что не придерется ни одна антидопинговая комиссия, внушала оптимизм и радужные надежды на новые рекорды.

С этого момента баня и сауна перестали считаться в спортивной медицине просто способом отдохнуть и расслабиться. Начались научные исследования влияния контрастных процедур на здоровье. Они принесли множество неожиданных открытий. Неутомимыми финнами были организованы Международное саунологическое общество и даже чемпионаты мира по спортивной сауне.

Опросы показывают, что большинство людей считают сауну разновидностью СПА, способом расслабления, и при этом не задумываются о ее влиянии на здоровье. А оно довольно серьезное: на человека при посещении парной воздействует не только высокая температура, но и повышенная влажность в сочетании с инфракрасным излучением.

Кратковременное влияние высокой температуры – это стрессовый фактор, который заставляет организм "встряхнуться", мобилизовать собственные ресурсы и расширить приспособительные способности. Секрет в том, чтобы сделать стресс положительным, то есть таким, который тренирует организм и делает его выносливее, а не запускает "аварийный режим" с критическим повышением кровяного давления, резким перераспределением кровотока и выбросом больших концентраций адреналина.

Итак, почему тепло – это полезно?

Снижение "плохого" холестерина. Регулярное посещение сауны, согласно исследованиям, способствует нормализации уровня холестерина, снижению концентрации в крови "плохих" липидов и повышению "хороших". Это важный фактор в уменьшении рисков инсульта и инфаркта.

Улучшение артериального давления. Закономерной реакцией на действие высоких температур является повышение артериального давления и учащение пульса. В кровь выбрасывается адреналин. Концентрация сахара в крови также увеличивается.

Не так давно врачебное сообщество бурно обсуждало публикацию долгосрочного исследования, проведенного, разумеется, вездесущими финнами, о снижении риска инфарктов и инсультов у тех, кто регулярно посещал сауну. Как это возможно, если пребывание в парной повышает давление? Механизм прост: у любителей сауны организм адаптируется к воздействию высоких температур и реагирует улучшением кровоснабжения сердечной мышцы и снижением давления вне сауны. То есть у таких людей устраняются основные факторы риска "сосудистых катастроф".

Рост сосудов. Исследования на мышах, а потом и на людях, показали удивительные результаты. В ходе экспериментов наблюдался интенсивный рост капилляров в конечностях и улучшалось их кровоснабжение. И если здоровому обывателю этот процесс не так уж важен, то для спортсмена улучшение кровотока в мышцах – просто подарок судьбы. Что уж говорить о больных сахарным диабетом, которые страдают от плохого кровоснабжения в конечностях ("диабетическая стопа" с образованием язв, нарушением чувствительности, невыносимыми болями – обычная история для диабетика).

Положительное действие на гормоны. Пребывание в сауне, согласно исследованиям, оказывает благотворное влияние на гормональный фон. Повышается содержание тестостерона, тиреотропного гормона (он стимулирует работу щитовидной железы) и соматотропина (который улучшает рост мышечной массы, поворачивает обмен веществ в сторону восстановления и построения новых тканей).

Воздействие тепла стимулирует выработку грелина – это вещество повышает аппетит, поэтому после контрастных процедур всегда сильно хочется есть. А соматотропный гормон заботится о том, чтобы все наеденное отправилось не в жировые депо, а на построение мышечной ткани.

Создание хорошего настроения. Улучшение выработки серотонина не только повышает настроение, но и помогает в лечении боли, а также устраняет чувство постоянной усталости и апатии, характерное для депрессивных состояний. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют посещение сауны больным с фибромиалгией – недугом с "блуждающими" трудноизлечимыми болями.

Воздействие тепла стимулирует выработку бета-эндорфинов. Результат – появление легкой эйфории, улучшение настроения и работоспособности. Исследованиями выявлена интересная закономерность: у людей с минимальным уровнем физической активности работоспособность после посещения сауны повышалась примерно на 8 %, а у тех, кто занимается спортом регулярно, визит в сауну улучшал работоспособность на 16 %. Иными словами, сауна сама по себе – это хорошо, а сауна после тренировки – вдвое лучше для вашего мозга. Разумеется, при отсутствии противопоказаний.

Уменьшение отечности. Финны предлагают включить саунотерапию в комплекс мероприятий по лечению ожирения. Посещение парной будто бы нормализует обмен веществ и помогает вернуть здоровый аппетит к полезной еде. Так это или нет, еще предстоит узнать. Однако неоспоримый факт – это влияние контрастных процедур на отеки. Сауна помогает "согнать" лишнюю воду благодаря активации гормональных механизмов, направленных на выведение из организма лишней жидкости, а также стимулирует лимфатическую систему, что также делает мышечный рельеф более явным.

Почему сауна полезна не всем

Финнам же принадлежит печальный опыт чрезмерного увлечения сауной. В 2010 году во время чемпионата мира по спортивной сауне погиб участник из России. Это произошло на финальном этапе соревнований: спортсмен скончался от общего перегревания и ожогов дыхательных путей. Его соперник из Финляндии попал в больницу. Ему после долгого лечения и реабилитации удалось вернуться к нормальной жизни. Правда, с соревнованиями в парной пришлось навсегда попрощаться. Эта история – напоминание о том, что все должно быть в меру.

Посещение сауны имеет множество противопоказаний и ограничений. Среди них – беременность, эпилепсия, онкологические заболевания, повышенное давление, острый период простудных болезней, плохая переносимость высоких температур, хронические заболевания в стадии обострения, первые полгода после перенесенного инсульта или инфаркта.

В новогодние праздники приемные отделения больниц страдают от наплыва пациентов с инсультами и инфарктами. Эти бедолаги решили "начать новую жизнь с понедельника" и, вместо того чтобы вначале привести давление в норму, поспешили "оздоравливаться" в парную. Результат такой опрометчивости часто оказывается печальным.

Улучшить здоровье без системного подхода не получится. Поэтому сауна отнюдь не панацея от всех болезней, а просто возможный инструмент для улучшения самочувствия, которым стоит пользоваться только после консультации врача.

Напомним, ранее мы обсуждали, чем категорически нельзя закусывать алкоголь.

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О том, как сбросить лишние килограммы в сауне, смотрите на видео ниже:



