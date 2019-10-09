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"Некоторые люди работают у нас почти 40 лет", – проф. Михаэль Попп, глава правления, компания Бионорика

По словам владельца компании Бионорика, предприятие поощряет продолжение работы после выхода на пенсию – профессионалы могут приносить пользу обществу и зарабатывать хорошие деньги, независимо от возраста

Профессор Михаэль Андреас Попп, глава правления и владелец компании Bionorica.

Профессор Михаэль Андреас Попп – глава правления фармацевтической компании Бионорика, представленной в Украине растительными препаратами "Синупрет", "Мастодинон", "Канефрон", "Бронхипрет" и другими. В интервью сайту "Сегодня" предприниматель рассказал о начале экспансии на международный рынок, плюсах работы после выхода на пенсию, специфике исследований медицинских препаратов и отношении к медицинской марихуане.

Профессор Попп, ваш бизнес можно однозначно назвать семейным: ваш дед передал управление вашему отцу, а он – вам. Тогда вам было всего 29 лет. Каково было начинать работу в качестве руководителя в таком возрасте?

Когда я стал руководителем компании Бионорика, ее сложно было назвать крупной – это была небольшая фирма, работавшая локально в Германии. Тяга к предпринимательству у меня была с детства, но начать управление компанией мне пришлось раньше, чем я предполагал. Получив компанию Бионорика в управление от своего отца, я должен был отложить в сторону защиту диссертации и работу за рубежом, и сфокусироваться на развитии бизнеса.

Тогда будущее компании было далеко не безоблачно – хотя бы потому, что в Европе шел процесс повторного допуска препаратов на рынок из-за скандала с "Контерганом" (Скандал с производителем "безвредного" успокоительного средства для беременных, 60-е годы, Германия. Из-за недостаточных исследований побочных эффектов препарата на свет начали появляться дети с инвалидностью – ред.). Внимание мировой общественности было направлено в сторону фармацевтики, поэтому в начале моей работы вызовов и сложных моментов хватало.

С чего вы начали свою работу? Какие изменения в компании сделали прежде всего?

На тот момент мы имели только один лекарственный препарат "Бионорика" – это был "Синупрет". И работали мы только в Германии. Если бы мы продолжали развиваться только в одной стране, имея всего один продукт – это привело бы к стагнации. Поэтому мы начали разрабатывать новые лекарственные препараты компании Бионорика на растительной основе: "Канефрон", "Циклодинон", "Климадинон", "Мастодинон". А "Синупрет" прошел повторную перерегистрацию, согласно новому, более жесткому, законодательству.

Кроме того, в 2003-2004 годах мы потеряли право получать определенные суммы компенсации за лекарственные средства от больничных касс – а это 50% оборота компании! Поэтому очевидный путь, по которому мы решили идти, – это экспансия на международный рынок. Решение оказалось удачным: когда речь идет о препаратах на растительной основе, мы смело можем назвать себя лидерами как в Германии, так и в Украине.

Офис компании Bionorica в г. Ноймаркт, Германия

Были ли за время работы руководителем решения, о которых жалеете?

Философский вопрос – конечно, некоторые инициативы можно было бы сделать немного лучше или раньше. Например, сегодня все прогрессивное мировое сообщество пришло к согласию о пользе медицинской марихуаны в лечении некоторых категорий тяжелобольных пациентов. К сожалению, из-за культуры и стереотипов, сформировавшихся вокруг конопли, многие до сих пор относятся к ней с опаской и имеют негативные предубеждения – но ведь доказательств эффективности и пользы этого растения множество! Я говорил о пользе природных активных веществ из конопли еще до того, как о пользе медицинской марихуаны стали говорить громко. Поэтому, возможно, я немного сожалею, что компания Бионорика не начала исследовать эту сферу раньше.

Сколько лет в среднем люди работают в компании Бионорика? Как фирма заботится о сотрудниках?

Констатировать могу одно: независимо от страны, наши сотрудники и сотрудницы работают очень продолжительное время. Bionorica Украина – не исключение. У нас есть люди, которые работают в компании уже почти 40 лет!

Одно из лучших моих решений, принятых в этом направлении, – разрешать сотрудникам продолжать работу в компании даже после выхода на пенсию. Причина проста: они накопили настолько огромный опыт и объем знаний, что продолжать его использовать на благо людей – невероятно важно и для них, и для нас.

Кроме того, в большинстве стран мира существуют проблемы системы социального страхования и обеспечения. Размер пенсии меньше, чем уровень зарплаты – много у кого это негативно сказывается на качестве жизни.

Поэтому для обеих сторон (и для сотрудников, и для компании) продолжать работать после выхода на пенсию – это позитивно.

Многие сотрудники начинали свою карьеру в компании Бионорика, работали здесь всю жизнь, и от нас же уходят на пенсию.

Безусловно, у нас есть и программа поощрения молодых талантливых сотрудников. Например, мы оплачиваем им стипендии для обучения в Гарвардском университете. Компания понимает, что это сотрудники, которые потом будут стоять в авангарде работы нашей компании.

Мы много раз получали премии как лучший работодатель в Германии и в других странах. Секрет преданности сотрудников прост: мы работаем на долгосрочную перспективу и финансируем свою деятельность за счет собственных источников.

Сотрудники лаборатории компании Bionorica

Известно, что вы выделяете много средств на научные исследования. О каких суммах идет речь?

Исследование препаратов на растительной основе – сложное и дорогое удовольствие, а его подготовка и оценка результатов иногда занимает годы. Одно исследование стоит минимум 10 млн евро.

Это всегда большой риск, так как мы не знаем, получим ли мы положительные результаты в конце. Но исследования препаратов – важная составляющая работы любой уважающей себя фармацевтической компании.

Часто можно увидеть заявления, что научным исследованиям конкретных препаратов, финансируемым самими фармацевтическими компаниями, не стоит верить. Какая ваша позиция по этому поводу?

Любое исследование препарата финансируется производителем через специальные исследовательские организации и институты. Один из наиболее достоверных методов проведения таких исследований – это тройные слепые сравнительные исследования. И при проведении исследования ни одна компания не знает, какие результаты она получит на выходе. Ни врач, ни пациент не знают, получает он исследуемый препарат, его альтернативу или получает плацебо.

Тройные слепые исследования обеспечивают максимальную объективность, но и могут приводить к непредвиденным ситуациям и финансовым потерям. Компания-производитель обязана также предоставить для исследования реальный препарат и сделать "плацебо", а это, как понимаете, не дешево.

Финансирование любого исследования – это в той или иной степени риск не получить результаты, которые позволят запускать препараты Бионорика в производство. Поэтому профессиональная этика, безопасность пациентов и независимость проведения исследований для нас – самые важные критерии.

Одно исследование препарата стоит минимум 10 млн евро

Хотелось бы поговорить о женском здоровье – отношение людей к ПМС в Западной и Восточной Европе кардинально различается. Как компания Бионорика заботится о женском здоровье? Какие позиции у "Мастодинона" на рынках Европы?

Надо сказать, что в Украине население уделяет значительно больше внимания своему здоровью, чем у нас, в Германии. В Украине, насколько мне известно, в вопросах здоровья люди больше полагаются на самих себя, чем на государство, поэтому более ответственно подходят к женским проблемам и к ПМС, в частности. В Германии же другая "проблема" – есть полное обеспечение всем необходимым, из-за чего люди слишком сильно полагаются на государство. Иногда теряют драгоценное время в ожидании покрытия со стороны страховых.

Многое решает менталитет – например, в Китае наш бизнес преуспевает из-за того, что люди хотят покупать фитопрепараты именно из Германии. Видимо, китайцы тоже своим продуктам не особо доверяют.



Блиц-опрос! Ваше любимое место отдыха?

Мое виноградное поместье на Мальорке. Люблю местную природу – море, горы, красота!

Любимый вид отдыха?

Я люблю кататься на мотоцикле, особенно в Африке. Отличный способ отвлечься от работы и расслабиться.

Какая ваша мечта?

Самая большая мечта – продолжать заниматься наукой. Неплохо было бы получить Нобелевскую премию по медицине. Меня также волнует и привлекает перспектива слетать в космос в качестве туриста – думаю, скоро это будет возможно. Я бы очень хотел посмотреть сверху на нашу Землю!

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