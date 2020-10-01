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Аллергия, астма и рак. Почему опасно сжигать листья и как избавляться от них экологично

Сегодня, 11:07

За сжигание сухой травы грозит штраф – от трех до шести тысяч гривен

Люди сейчас начинают активно жечь сухие листья и траву. Но едкий дым может быть опасным для здоровья. Аллергия, астма и рак – это еще не все возможные болезни после такой "ароматерапии". Что грозит таким поджигателям и куда можно деть все собранные листья и траву – читайте далее в материале.

Сюжет Анастасии Катаевой, Юлии Дронник и Алексея Ковалевского
Видео: Сегодня

В Украине установлен штраф за сжигание травы – от трех до шести тысяч гривен. Но, кроме материального ущерба, важно также помнить о вреде для организма человека и природы от дыма, который выделяется при горении.

В рейды инспекторы Государственной экологической инспекции Украины ездят от весны до зимы. Ищут различные нарушения: и незаконно срубленные деревья, и стихийные свалки, и кострища. Правда, поджигателей ловят редко. С января по август – 826 человек по всей стране. Это примерно по три поджигателя в день.

"Мы фиксируем в основном уже факт, что что-то горит, пожар. А кто это совершил? Очень трудно поймать человека на месте с поличным, ведь именно в это время надо, чтобы инспекторы оказались на данном месте и зафиксировали", – пояснил инспектор Государственной экологической инспекции Андрей Кучеренко.

Почему нельзя поджигать сухую траву и листья
Почему нельзя поджигать сухую траву и листья
Фото: пресс-служба

Врачи же предостерегают, что дымом от сожженных листьев или травы дышать опасно.

По словам торакального хирурга Юрия Межибовского, при сжигания тонны листьев, возникает девять килограммов пыли, сажи и на них оседают газы, которые человек вдыхает. В результате это может привести к приступу удушья или бронхиальной астмы, а также к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы.

Что делать с собранной сухой травой и листьями: опыт европейцев

В Европе траву и листья не сжигают, а пускают ее на удобрение.

По словам экоактивиста Егора Фирсова, они закапывают листья и траву, получая в результате перегной. А когда листья разложилось, то оно становиться хорошим удобрением для растительности, травы, газона и огорода.

Через поджигателей весной этого года произошел один из крупнейших пожаров. Почти месяц пожарные тушили пламя в лесах Чернобыльской зоны. Огонь уничтожил 11 с половиной тысяч гектаров леса. Это территория примерно полутора Бердянска.

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здоровье листья дыхание
Источник: Сегодня
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