Аллергия, астма и рак. Почему опасно сжигать листья и как избавляться от них экологично
За сжигание сухой травы грозит штраф – от трех до шести тысяч гривен
Люди сейчас начинают активно жечь сухие листья и траву. Но едкий дым может быть опасным для здоровья. Аллергия, астма и рак – это еще не все возможные болезни после такой "ароматерапии". Что грозит таким поджигателям и куда можно деть все собранные листья и траву – читайте далее в материале.
В Украине установлен штраф за сжигание травы – от трех до шести тысяч гривен. Но, кроме материального ущерба, важно также помнить о вреде для организма человека и природы от дыма, который выделяется при горении.
В рейды инспекторы Государственной экологической инспекции Украины ездят от весны до зимы. Ищут различные нарушения: и незаконно срубленные деревья, и стихийные свалки, и кострища. Правда, поджигателей ловят редко. С января по август – 826 человек по всей стране. Это примерно по три поджигателя в день.
"Мы фиксируем в основном уже факт, что что-то горит, пожар. А кто это совершил? Очень трудно поймать человека на месте с поличным, ведь именно в это время надо, чтобы инспекторы оказались на данном месте и зафиксировали", – пояснил инспектор Государственной экологической инспекции Андрей Кучеренко.
Врачи же предостерегают, что дымом от сожженных листьев или травы дышать опасно.
По словам торакального хирурга Юрия Межибовского, при сжигания тонны листьев, возникает девять килограммов пыли, сажи и на них оседают газы, которые человек вдыхает. В результате это может привести к приступу удушья или бронхиальной астмы, а также к ухудшению состояния сердечно-сосудистой системы.
Что делать с собранной сухой травой и листьями: опыт европейцев
В Европе траву и листья не сжигают, а пускают ее на удобрение.
По словам экоактивиста Егора Фирсова, они закапывают листья и траву, получая в результате перегной. А когда листья разложилось, то оно становиться хорошим удобрением для растительности, травы, газона и огорода.
Через поджигателей весной этого года произошел один из крупнейших пожаров. Почти месяц пожарные тушили пламя в лесах Чернобыльской зоны. Огонь уничтожил 11 с половиной тысяч гектаров леса. Это территория примерно полутора Бердянска.
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