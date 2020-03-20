Неожиданные симптомы коронавируса: о чем рассказывают выздоровевшие

Главные признаки COVID-19: повышенная температура, сухой кашель и усталость

Первый и самый главный симптом коронавирусной инфекции – повышенная температура. Она встречается у 99% заболевших. Потом возникает слабость, усталость, сухой кашель. В некоторых случаях отмечалась тошнота и диарея. Но у некоторых заболевших наблюдались и другие симптомы. Британское издание Mirror дало перечень неожиданных симптомов, о которых рассказали выздоровевшие от COVID-19.

Болезненность в области носа. Это частый симптом простуды. Но у некоторых заболевших отмечалась сильная отечность слизистой носа, боль в пазухах, которая отдавала в лоб и верхнюю челюсть. Из-за этого было очень тяжело дышать.

Давление в ушах. Некоторые пациенты отмечали заложенность, боль в ушах и снижения слуха. Врачи связывают это с сопутствующими заболеваниями, которые, возможно были в организме. При заражении коронавирусом они активизировались и давали такой необычный симптом.

Сильная головная боль. Некоторые пациенты отмечали, что заболевание на COVID-19 у них начиналось именно с пульсирующей головной боли между глазами. А потом уже присоединялись остальные, характерные для коронавируса симптомы. Британские врачи напоминают, что при подозрении на коронавирус не рекомендованы обезболивающие препараты на основе ибупрофена.

Первого выздоровевшего пациента выписали домой. Смотрите в нашем сюжете:

Жжение в глазах. Все, кто хоть раз сталкивался с аллергией, знают это ощущение. Глаза слезятся, пекут, "горят". Но стоит покинуть аллергенную зону или выпить антигистаминное средство, симптомы проходят. Но не в случае с коронавирусом.

Чувство сдавленности в горле. Такой симптом часто встречался у больных коронавирусной инфекцией. Скорее всего это ощущение возникает от отека и раздражение горла из-за сухого кашля, который является одним из основных симптомов COVID-19.

Главный симптом коронавируса – повышенная температура Фото: freepik.com

Ломота во всем теле. Те, кто хоть раз болел гриппом, знают это ощущение. Кажется, что болит все тело. Данный симптом может спровоцировать и постоянный стресс, в котором весь мир живет на данный момент.

Звуки при дыхании. При бронхите часто можно ощущать хрип, бульканье в легких. Так вот при пневмонии, вызванной коронавирусом, пациенты при дыхании ощущали звук мнущегося бумажного пакета.

Дезориентация. Многие пациенты отмечали, что чувствовали себя, как после долгого перелета, у них наблюдалась какая-то дезориентация, как будто бы они сменили несколько часовых поясов. Такое состояние называется jet-leg.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно носить одноразовые маски.

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