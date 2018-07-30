Нервная орторексия: восемь главных симптомов пищевого расстройства

Орторексия – это одержимость здоровым образом жизни

Орторексия часто встречается у молодых женщин Фото: freepik.com

Чересчур здоровый образ жизни и неуклонное следование правилам сбалансированного питания может принять черты болезненной мании и обернуться настоящим неврозом.

Первый и основной признак, заставляющий заподозрить орторексические изменения психики – серьезные и нередко иррациональные ограничения в выборе продуктов. Орторексик вычеркнул из своей жизни такие признаки еды как вкус, запах, органолептика. Он выбирает пищу, опираясь исключительно на собственные представления о ее правильности и той пользе, что она способна принести. И правильное питание стало содержанием и смыслом его жизни.

Термин "орторексия" – один из самых молодых в списке пищевых расстройств. В теоретический и клинический обиход ввел американец Стивен Брэтмен в 1997 году. Материала для наблюдений и выводов у него было предостаточно: в 70-х годах прошлого века Брэтмен жил в одной из "зеленых" хиппи-коммун. Ее обитатели были объединены не только общим бытом, но и, в первую очередь, взглядами на еду – в коммуне существовали предельно четкие правила разделения пищи на "чистую" и "грязную".

Стивен Брэтмен вспоминал, что к людям, "бездумно отправлявшим в утробу" мясо, шоколад, фастфуд, "коммунисты" относились с презрением и отвращением, как к безнадежно падшим существам, а вот себя считали настоящими праведниками.

Увы, бесконечное совершенствование правил идеального питания и жевание листиков петрушки привело Брэтмена и его товарищей не к просветлению и железному здоровью, а к полному физическому и психическому истощению. Коммуна начала распадаться, поскольку ее обитатели были не в силах не то чтобы вести совместное хозяйство, а даже нормально обслуживать себя.

Брэтмен попросту сбежал и, придя в себя и съев несколько десятков гамбургеров, поступил в медицинский колледж. Будучи уже дипломированным и известным врачом, он, спустя почти 20 лет после всех событий, опубликовал шокирующие воспоминания о "святых едоках". Именно в этой статье Стивен (к тому моменту доктор Брэтмен) скрестил уже известный термин "анорексия" (с греческого – "отсутствие тяги к еде") с греческой приставкой "optho", т. е. "норма" и впервые описал орторексию как скрытое и неочевидное, но от этого не менее серьезное расстройство пищевого поведения.

Сегодня в США и странах Европы ведется официальная статистика диагностирования случаев орторексии. Общие данные показывают, что у 6-7% населения контроль правильности питания принимает болезненные с неврологической точки зрения формы, и особенно склонны к возникновению расстройства женщины после 30.

Если вы уже сталкивались с темой пищевых расстройств, то знаете, что все они начинаются традиционно – с недовольства собой и похвального вроде бы желания привести наконец в порядок здоровье и внешность, составить "хороший" рацион.

Намерение вести социально одобряемый образ жизни и быть не хуже других крепнет под напором тысяч фотографий полезной еды и бесконечной ленты режимов тренировок в соцсетях. Блогеры, тренеры, диетологи без устали вещают по всем цифровым каналам, предлагая свои рецепты счастья, путь к которому лежит через правильно наполненный желудок.

Знаменитости тоже вносят свой вклад, пропагандируя то вегетарианство и сыроедение, то макробиотику, то питьевой детокс. Не отстает и маркетинговая машина – полки полнятся продуктами и добавками с пометками "полезно", "натурально", "без ГМО", открываются "здоровые" магазины и рестораны с органическим питанием. За пищей и питьем следят приложения в гаджетах, напоминающие вовремя глотнуть воды или куснуть сельдерея.

Начав со стандартного "здорового" отказа от сахара, газировки, фастфуда, полуфабрикатов потенциальный орторексик устанавливает себе все больше ограничений. В группе риска – те, кто склонен к перфекционизму и легко увлекается новыми идеями, а также, как ни странно, люди с реальными проблемами со здоровьем, вынужденные в какой-то момент обратиться к лечебному питанию. В орторексии они видят спасение от медикаментозного лечения.

Мысли о еде так захватывают жертву орторексии, что все остальное уходит на второй план. Боязнь съесть что-то "не то" превращается в настоящую фобию. Проросшая пшеница на завтрак, экологически чистые овощи на обед, минеральная вода на ужин... Здоровая еда возводится в культ, поведение орторексика напоминает будни адепта религиозной секты, а приемы пищи превращаются в священнодействие.

Орторексия: 8 основных симптомов

Орторексией называют одержимость ЗОЖ Фото: freepik.com

Выбор продуктов исходя из качественных характеристик и пользы для здоровья, а не вкусовых предпочтений и даже доступности (финансовой или сезонной). Стремление "под корень" выкорчевать из рациона все сладкое, соленое, жирное, жареное, а также продукты, содержащие "диетические жупелы" – крахмал, глютен, лактозу, алкоголь, кофеин, консерванты, искусственные добавки. Отказ от питания вне дома (в гостях, кафе, ресторане) из-за невозможности убедиться в правильном составе продуктов и приготовления, параноидальное недоверие к еде, приготовленной "чужими руками". Фанатичное следование специфическим диетам и "полезным" системам питания. Неадекватная требовательность и жесткость по отношению к себе в вопросах питания, наличие системы наказания при употреблении запретного продукта. Повышенное внимание к способу приготовления блюд (например, употребление пищи только в сыром виде или приготовленной на пару). Тщательное планирование меню на дни и даже недели вперед. Бескомпромиссное деление людей на своих (тех, кто питается правильно) и чужих (тех, кто употребляет вредную пищу).

Психологи предупреждают: строгие ограничения, как при любой пищевой зависимости, приводят к социальной изоляции, раздражительности, непониманию и отторжению тех, кто не разделяет "правильные" убеждения. Для орторексиков характерна напряженность, настороженность, сложности с возникновением радостных эмоций, все их мысли заняты едой и оценкой ее качества. На этой "благодатной" почве и возникает невроз. Орторексия может усугубляться годами, пока у ее жертвы хватает сил "держать себя в руках". Но постоянная неудовлетворенность и жесткий контроль могут вылиться в срыв с бесконтрольным употреблением запретных продуктов. В таком случае орторексия переходит в другое пищевое расстройство – булимию или компульсивное переедание.

В случае орторексии нужна комплексная терапия, которая затрагивает отношение с едой, с окружающими и с самим собой. Прежде всего, нужно обратиться к специалисту, который поможет вам нормализовать ваши "отношения" с едой.

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