Что ответить партнеру, если он не хочет предохраняться: отстаиваем границы

Научитесь отстаивать свои границы

Никто не может заставить вас не предохраняться Фото: stocksnap.io

Секс при любых обстоятельствах должен быть безопасным. Мы уже писали про 10 правил сексуальных отношений, которые нужно знать каждому. Самым распространенным и доступным способом предохранения являются презервативы. Вот только не всегда и далеко не все хотят их использовать, прибегая к различным отговоркам. Как отстоять свои границы и правильно донести мысль до партнера, который отказывается использовать презерватив, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

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В своем Instagram она пояснила, что стоит отвечать партнерам, которые не хотят использовать презерватив.

"В подростковом возрасте и студенческие годы я совершенно не знала, что отвечать на фразы "Ты что, не любишь меня?", "Ты мне не доверяешь?", "Я не болен, зачем мне презерватив?". И было совершенно непонятно, что сказать. Ведь вроде и любишь, и доверяешь, но и защитить себя от нежелательной беременности и инфекций хочется", – поделилась личной историей педагог.

Тут важно, чтобы у вас были основы сексуальной грамотности и вы знали, что ответить своему партнеру. Что отвечать?

Я всегда пользуюсь презервативами, потому что на вид не определишь – болен или нет.

Неудобно с презервативом? А с ВИЧ или хламидиозо еще хуже!

Нет презерватива, будем просто смотреть фильм.

Не люблю тебя? А это тут причем? Любовь нас не защитит.

Разок? Одного раза обычно достаточно!

Долго надевать презерватив? 10 секунд — это долго?

Я обожаю только безопасный секс!

Давно вместе? Но это не исключает риска заражения инфекциями или нежелательной беременности!

Аллергия на латекс? Будем искать презервативы из полиуретана, полиизопрена или нитрила.

Это мой принцип, без презерватива я не занимаюсь сексом.

Я тебе доверяю, поэтому надеюсь, мы воспользуемся презервативом.

Чтобы получить удовольствие от еды без последствий, нужно помыть руки. Хочешь получить удовольствие от секса – надевай презерватив.

В то же время Ярмоленко отметила, что никто не может заставить вас не предохраняться.

"Если партнер настаивает на сексе без презерватива, значит, что он/она не заботится ни о своем, ни о вашем здоровье. И есть вероятность, что такой человек не предохранялся раньше, и, возможно, уже является носителями каких-то инфекций, заболеваний. Отстаивайте свои границы и право на безопасность", – подытожила секс-педагог.

Тем временем мы выяснили пять основных признаков, что у вас будет ребенок.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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