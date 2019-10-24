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Что ответить партнеру, если он не хочет предохраняться: отстаиваем границы

Научитесь отстаивать свои границы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Никто не может заставить вас не предохраняться
Никто не может заставить вас не предохраняться
Фото: stocksnap.io

Секс при любых обстоятельствах должен быть безопасным. Мы уже писали про 10 правил сексуальных отношений, которые нужно знать каждому. Самым распространенным и доступным способом предохранения являются презервативы. Вот только не всегда и далеко не все хотят их использовать, прибегая к различным отговоркам. Как отстоять свои границы и правильно донести мысль до партнера, который отказывается использовать презерватив, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

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В своем Instagram она пояснила, что стоит отвечать партнерам, которые не хотят использовать презерватив.

"В подростковом возрасте и студенческие годы я совершенно не знала, что отвечать на фразы "Ты что, не любишь меня?", "Ты мне не доверяешь?", "Я не болен, зачем мне презерватив?". И было совершенно непонятно, что сказать. Ведь вроде и любишь, и доверяешь, но и защитить себя от нежелательной беременности и инфекций хочется", – поделилась личной историей педагог.

Тут важно, чтобы у вас были основы сексуальной грамотности и вы знали, что ответить своему партнеру. Что отвечать?

  • Я всегда пользуюсь презервативами, потому что на вид не определишь – болен или нет.
  • Неудобно с презервативом? А с ВИЧ или хламидиозо еще хуже!
  • Нет презерватива, будем просто смотреть фильм.
  • Не люблю тебя? А это тут причем? Любовь нас не защитит.
  • Разок? Одного раза обычно достаточно!
  • Долго надевать презерватив? 10 секунд — это долго?
  • Я обожаю только безопасный секс!
  • Давно вместе? Но это не исключает риска заражения инфекциями или нежелательной беременности!
  • Аллергия на латекс? Будем искать презервативы из полиуретана, полиизопрена или нитрила.
  • Это мой принцип, без презерватива я не занимаюсь сексом.
  • Я тебе доверяю, поэтому надеюсь, мы воспользуемся презервативом.
  • Чтобы получить удовольствие от еды без последствий, нужно помыть руки. Хочешь получить удовольствие от секса – надевай презерватив.

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В то же время Ярмоленко отметила, что никто не может заставить вас не предохраняться.

"Если партнер настаивает на сексе без презерватива, значит, что он/она не заботится ни о своем, ни о вашем здоровье. И есть вероятность, что такой человек не предохранялся раньше, и, возможно, уже является носителями каких-то инфекций, заболеваний. Отстаивайте свои границы и право на безопасность", – подытожила секс-педагог.

Тем временем мы выяснили пять основных признаков, что у вас будет ребенок.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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