Никакого печенья и конфет: что брать с собой на работу, чтобы полноценно поесть

Диетологи советуют приучить себя брать еду из дома

Печенье, конфеты и фаст-фуд. Привычка утолить голод тем, что попадает под руку, приводит к ожирению и проблемам с сердцем. Диетологи советуют приучить себя брать еду из дома. Мы выяснили, что взять с собой на обед, чтоб поесть полноценно и с пользой для здоровья.

Брать с собой на работу можно бананы и яблоки для перекуса, кашу, мясо и овощи на обед. Такой подход приветствуют диетологи.

"Нам необходимы углеводы, это может быть хлеб, бездрожжевой, это могут быть какие-то крупы, паста. Обязательно должны быть овощи. И что-то должно быть белковое – это может быть рыба, может быть мясо", – советует диетолог Оксана Оробец.

Диетологи рекомендуют брать еду из дома Фото: Pexels

Полноценный обед стоит планировать, иначе придется есть фаст-фуд или конфеты из офиса.

Стоит отметить, что все большую популярность приобретают злаково-протеиновые батончики, которые легко брать с собой и перекусить можно, где угодно. Но диетологи советуют ими не злоупотреблять, ведь в них высокое содержание сахара и подсластителей.

Если готовить утром лень, запасайтесь зернистым творогом, йогуртом без фруктовых вкусов и орешками.

Тем временем мы выяснили, что такое кетогенная диета и почему ее выбирают знаменитости.

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