Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Никакого печенья и конфет: что брать с собой на работу, чтобы полноценно поесть

Диетологи советуют приучить себя брать еду из дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27

Печенье, конфеты и фаст-фуд. Привычка утолить голод тем, что попадает под руку, приводит к ожирению и проблемам с сердцем. Диетологи советуют приучить себя брать еду из дома. Мы выяснили, что взять с собой на обед, чтоб поесть полноценно и с пользой для здоровья.

Брать с собой на работу можно бананы и яблоки для перекуса, кашу, мясо и овощи на обед. Такой подход приветствуют диетологи.

"Нам необходимы углеводы, это может быть хлеб, бездрожжевой, это могут быть какие-то крупы, паста. Обязательно должны быть овощи. И что-то должно быть белковое – это может быть рыба, может быть мясо", – советует диетолог Оксана Оробец.

Диетологи рекомендуют брать еду из дома
Диетологи рекомендуют брать еду из дома
Фото: Pexels

Полноценный обед стоит планировать, иначе придется есть фаст-фуд или конфеты из офиса.

Стоит отметить, что все большую популярность приобретают злаково-протеиновые батончики, которые легко брать с собой и перекусить можно, где угодно. Но диетологи советуют ими не злоупотреблять, ведь в них высокое содержание сахара и подсластителей.

Если готовить утром лень, запасайтесь зернистым творогом, йогуртом без фруктовых вкусов и орешками.

Тем временем мы выяснили, что такое кетогенная диета и почему ее выбирают знаменитости.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона Частые перекусы вредны: диетолог рассказал о пищевых привычках украинцев
здоровье обед питание
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
Секрет приготовления вкусного картофельного пюре
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців
Астролог розкрив головну таємницю Стрільців

Популярные статьи

Сегодня, 13:19Стиль

Нежность и грация: Елена Зеленская очаровала красотой в Японии

Сегодня, 09:41Wellness

Кетогенная диета: почему ее выбирают знаменитости

Сегодня, 08:25Техно

Открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле

Сегодня, 05:34Психология

Гороскоп на 22 октября: все знаки зодиака

Вчера, 22:30Техно

Xiaomi анонсировала прошивку MIUI 12 для смартфонов

Вчера, 20:55Wellness

Врачи назвали ранние симптомы цирроза печени

Вчера, 18:35Шоу-бизнес

Отбывает срок: появились первые фото звезды "Отчаянных домохозяек" в тюрьме

Вчера, 18:28Стиль

Елена Зеленская покорила Японию элегантным нарядом с вышивкой: фото

Вчера, 13:50Travel

Мест нет: с украинцами произошло скандальное ЧП в аэропорту

Вчера, 13:02Wellness

Не ешьте это: четыре продукта, которые стоит исключить из рациона

Вчера, 12:42Fun

26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в девятом эфире

Вчера, 09:20Шоу-бизнес

Как прошел девятый выпуск "Танців з зірками 2019"

Вчера, 09:01Fun

День автомобилиста в Украине: когда празднуют и что подарить

20 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 20-26 октября для всех знаков зодиака

20 октябряFun

20 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Блинный торт с заварным кремом
Блинный торт с заварным кремом
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
Эммануил Виторган предсказал судьбу Ксении Собчак. Видео
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
7 причин, из-за которых красивые женщины остаются одинокими
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Кому противопоказано употреблять куриные яйца?
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться
Врач назвал болезни, при которых нельзя купаться